香港航空機組人員兼職計劃延長至6月　稱暫無意減薪降成本

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-27 19:32

新冠肺炎疫情影響全球航空業。香港航空繼於去年推出機組人員臨時兼職計劃，再於今日（27日）向機組人員發信將計劃延至今年6月。 港航稱，由於人手仍然過剩，為於短期內應付人手及開支成本，呼籲員工參與兼職計劃，又稱現時未有計劃以減薪降低開支成本。

港航原定於去年11月1日至今年2日28日實施自願的機組人員臨時兼職計劃。（資料圖片）

港航原定於去年11月1日至今年2日28日實施自願的機組人員臨時兼職計劃。港航今日再向員工發信，指因應人手仍有過剩情況，而公司現時未有計劃透過永久減薪去降低開支成本，不過為應付人手及減少開支，呼籲員工參加自願的兼職計劃2.0。

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計劃與去年推出措施相同，員工的基本工資和固定津貼減少30%。參與員工分為兩組，輪流工作兩個月及休假兩個月，四個月都有薪金，並可找兼職工作。若員工早前就兼職工作獲公司批淮，不需要再提交申請。員工福利將不會受到影響，參與人員將繼續獲得醫療保險，人壽保險及休假權利等。

計劃由今年3月開始至6月，為期四個月。不論員工決定參加與否，所有員工要於1月31日或之前交表格。

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