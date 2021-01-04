港航裁員｜以最低賠償遣散員工　關注組：不排除提出法律訴訟

全球疫情持續，航空業冰封，繼國泰大裁員後，香港航空早前亦緊隨步伐，在2020年12月中旬宣布裁員，涉及250名機艙服務員。 港航被裁員工關注組今日（4日）代表超過100名被裁員工召開記者會，控訴港航報復式裁員，且壓榨遣散賠償，關注組要求政府勞工處介入協助，立即安排會面，否則將不排除以法律形式對港航進行訴訟。

港航被裁員工關注組要求政府勞工處介入協助，立即安排會面，否則將不排除以法律形式對港航進行訴訟。（袁澍攝）

港航被裁員工關注組指代表超過100名被裁員工，控訴港航報復式裁走拒絕參與兼職計劃的員工，且在遣散賠償時將賠償壓至最低，估算港航至少少付340萬元，或有違僱傭條例。

港航早前推出兼職計劃，要求參與員工將數千元的低薪再減多三成。關注組指，被裁員工大多表現良好，惟其中不少同事未參與，關注組質疑公司裁員並非以工作表現為準，而是將公司財困轉移至員工身上。

▼香港航空12月11日解僱250名機組人員▼

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裁員僅以疫情爆發以來平均工資計算



關注組又指，疫情令航空客運幾乎停擺，空中服務員每月僅有每月數千元，而港航裁員時只提供最低賠償方案，金額只是疫情爆發以來的平均工資計算，初步計算港航至少少付340萬元。關注組代表、被裁員工Apple表示，若以工作五年的艙務長職級計算，2019年月平均收入計算遣散費，達6.7萬元，而以2020年平均月薪計算，便只有3萬元，「如果年資更長、職級更高的同事，差額可以高達7、8萬元。我哋諮詢過專業的法律意見，遣散費應該以及一個月代通知金應該係以一個經常性正常收入計算。」

關注組另一名代表Mary表示，公司一方面接受政府保就業資助，每個月申請最高每月9000元補貼，但很多機組人員收入都沒有9000元。她說在保就業中，政府及公司便以2019年12月至3月的收入計算，而遣散時則壓至最低，前後矛盾。

▼國泰大裁員▼

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關注組提出五個要求，包括以2019年平均月薪計算代通知金及遣散費、取消強積金對沖、要求公司承諾將來優先聘用被解僱的員工、退回先前涉及無薪假的薪金予相關員工及發還共6個月保就業獲得的金額。

關注組指出12月中多次發信要求與港航會面商討細節，但資方態度傲慢，令關注組失望。關注組要求政府勞工處介入協助，立即安排會面，否則將不排除以法律形式對港航進行訴訟。