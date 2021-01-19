保就業完結　企業12月即裁員　被炒港航空少：計劃只為做靚盤數

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-01-19 17:09

政府今日（19日）公布最新一期失業率數字，10至12月升至6.6%，為16年高位。保就業計劃11月底結束，自去年12月起，便陸續有企業宣布裁員，包括航空公司、旅行社等，當中香港航空獲取1.54億補貼，惟計劃完結便即炒250人。 有被炒港航空少批評，保就業計劃只為做靚盤數，「將個數字拖延，令到好似疫情影響無咁大」；有工會亦批評，計劃原本有不少漏洞，「900億公帑如同倒落鹹水海」，預料失業率會持續上升。

政府於去年6月起推行保就業計劃，向企業提供一半工資補貼，最高補貼額為每名僱員每月9,000元，為期半年，補貼期只到去年11月。自12月起，便陸續有企業宣布裁員，當中最受疫情衝擊的航空業、旅遊業等，更是「重災區」。

▼國泰大裁員▼

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香港航空於兩期保就業計劃中，共獲逾1.54億津貼，不過在計劃甫結束，便於上月11日宣布裁減250名機組人員。Roger（化名）是被裁空少之一，於當日早上收到電郵，「個人來說不太突然，前幾日已開始聽到消息」。

Roger（化名）入職4年，是港航12月份被裁員工之一，批評公司在保就業計劃結束後即炒人。（受訪者提供）

他批評，港航在保就業計劃結束後即裁員，反映計劃無助保障僱員，「計劃根本只為做靚盤數，將個（失業）數字拖延，令到好似疫情影響無咁大」。Roger認為，12月只是裁員潮的開端，「未來一定會陸續有來，零售、飲食業等」，他斥保就業計劃只是「保老闆就業」。

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一年內投遞近百份求職信 嘆求職市場「僧多粥少」

疫情重創航空業，Roger坦言，不時聽聞公司財政狀況不穩健，早於去年初物色工作，奈何疫情反覆，至今已投遞近百份求職信，見過十幾份工，仍然未有回音。他說，在國泰早前大幅裁員後，類似背景的求職人士至少暴增幾千人，求職市場上「僧多粥少」，預料搵工「難上加難」，目前只能做兼職幫補收入。

疫情之下，旅遊業大受打擊，機場冷清。（資料圖片/張浩維攝）

機場職員稱逾半年無糧出

除港航以外，有負責香港機場地勤服務的怡中航空，亦於保就業計劃未結束，事先預告12月會裁減340人。在怡中任職散工的黎小姐雖「避過一劫」，但她坦言，由去年6月起，已逾大半年無糧出。據她了解，這一批被裁減的員工主要為未做滿3年，或即將退休。她慨嘆：「政府好似睇唔到機埸啲人，睇唔到失晒業，睇唔到好慘」。

職工盟總幹事蒙兆達認為，對低薪工人而言，「如再凍薪對佢哋嚟講係落井下石」。（資料圖片）

職工盟：900億公帑如「倒落鹹水海」

職工盟總幹事蒙兆達指，今季失業率反映計劃結束後的效應，「一直係吊命形式，唔係真係保障到，一完就已經裁員」，他慨嘆保就業所用到的900億元公帑，如同「倒落鹹水海」，如將相關款項用作開創職位、推出失業援助金，更能確切為員工提供援助。他指，第四波疫情持續，加上限聚令等社交距離措施，相信失業率會持續上升，農曆新年前後會繼續惡化，促政府正視問題。