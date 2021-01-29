女護士IG洩警員資料　官稱指涉公眾利益　初步考慮判囚9至12月

撰文： 林樂兒 最後更新日期： 2021-01-29 17:56

診所兼職女護士在工作地方取得警員個人資料，並將之在社交媒體發佈並寫上：「呢個死黑警又嚟睇醫生」，她早前承認不誠實取用電腦，及未經同意披露個人資料罪，案件今(29日)在九龍城法院判刑，主任裁判官嚴舜儀強調案件涉及公眾利益，指大眾均會擔心其個人資料被外洩，且資料一經網上發佈便覆水難收，需考慮阻嚇刑罰。她明言初步打算判監9至12個月，但把判刑押後至下月5日，以待控辯雙方會以書面形式，就法庭是否仍需考慮社會服務令作陳詞，被告須還柙候懲。

被告區婉泓（25歲）承認2019年8月13日，在九龍第一皮膚專科中心，不誠實地獲益而取用屬於該專科中心的電腦。她亦承認未經中心同意，披露屬於一名警員的姓名、香港身份證號碼、出生日期和電話號碼。

指案件關乎社會利益

主任裁判官嚴舜儀早前稱案件可能關乎社會整體利益，要求控方呈交起底情况的資料及案例。她今午甫開庭再問及涉案診所是否連鎖經營、案發時被告的Instagram帳號有多少追蹤者、被告如何得知事主是警察等。辯方資深大律師駱應淦回應診所是單一經營，被告的Instagram追蹤者約200人。被告則透露，案發當日之前已知事主職業，因事主首次求診時她同在會診室，聽到他與醫生的對話。

裁判官嚴舜儀稱，不論身份為何，大眾也會擔心其個人資料在未經同意下被外洩，以及被入侵電腦盜取資料，故認為須判以阻嚇刑罰，因為資料一經網上發佈，便會覆水難收。（資料圖片）

資料經網上發佈覆水難收

嚴官重申案件涉及公眾利益，指不論身份為何，大眾也會擔心其個人資料在未經同意下被外洩，以及被入侵電腦盜取資料。她續指，資料一經網上發佈便覆水難收，加上此類案件難被察覺，本案碰巧因被告的追蹤者轉告事主才得以曝光，故需考慮阻嚇刑罰。

看不到判緩刑的理由

嚴官明言，初步考慮監禁9至12個月，要求辯方就法庭是否仍需考慮社會服務令作陳詞。她稱閱過相類的案例，該些被告被判處較短的監禁或緩刑，但控罪為藐視法庭，與本案有別。她又謂，若然不判社會服務令，法庭看不到為何要判緩刑。

法庭表示被告須還柙候懲，辯方申請保釋期間呈上被告撰寫的道歉信，在庭上向事主致歉，但最終仍被拒保釋。

事主同僚網上發現有關貼文

案情指，女被告2013年起在該中心工作。案發當天，事主有一名同僚與被告是網上的朋友，但二人並未正試見過面。同僚在案發當天看到被告發布事主的資料，並告知事主被告在Instagram上發放了事主的個人資料，並寫有「呢個黑警又嚟睇醫生」。事主得知事件後報警指遭人「起底」。

被告稱事件屬誤會

警方經調查後向被告的僱主投訴，僱主指女被告承認在未得同意下登入診所系統，並截圖把資料發放到社交平台，僱主代女被告道歉，女被告則稱事件屬誤會，事主不接受其解釋。事主稱因事件受到心理困擾。

被告稱事後患抑鬱及焦慮症

被告的代表律師求情時指，事主的心理報告指他已康復及恢復工作，反之被告因這事患上抑鬱症及焦慮症，更有自殺傾向，並曾受到網民攻擊，要服藥及繼續覆診。律師指被告只是受個人情緒及社會氣氛影響才犯案，現已感到後悔，她亦已刪去資料。

案件編號：KCCC2370/2020