紅磡永明粥店7人染疫　食客：啲枱好密、大家都有密切接觸

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-01-27 20:52

新冠肺炎疫情持續，紅磡永明粥店連續幾日有店員確診，至今共6人確診及一人初步確診，包括樓面及廚師。確診者中有4人是家庭成員，均在粥店工作。衛生防護中心呼籲市民，倘1月16日至23日曾到粥店，要盡快接受檢測。 經常到粥店的小巴司機王先生說，得知店内多個職員及老闆確診，感到擔心，今早亦有做檢測並正等候結果，「我知道已即刻做啦，驚都無辦法，等報告啦！」亦有熟客表示，粥店的環境比較狹窄，人與人距離較近，「啲枱好密、大家都有密切接觸。」認為有必要檢測。

永明粥店位於紅磡昨日新劃出的「指定區域」，即區內大廈倘有一宗確診，全幢住戶都要強制檢測。曾於三、四日前到粥店的小巴司機王先生，得知店内多個職員及老闆確診，顯得擔心，更指昨日得知情況後，已於今早去做檢測，現時正等候結果，「我知道已即刻做啦，驚都無辦法，等報告啦！」

居民：舖頭細 人人都係緊密接觸者！

另外一名居住於黃埔花園的粥店熟客潘先生表示，自己於三個月前曾到店內進食，故此不會為此感到太擔心，但坦言粥店老闆為同鄉，平日有交談，對方出事也會感到不舒服和擔心，但認為現時全港處處也可能有病毒，「避無可避、無可奈何。」

他又直言，店內環境狹窄，客人與職員之間的距離近，存頗大風險，「你睇佢都好多職員中，以我所知係一家人，的確係有擔心佢，佢哋啲擺位太近啦，舖頭又細，人人都係緊密接觸者嚟架！係有啲風險，紅磡呢排又多確診，可能都係其他人惹到佢。」

他又説，作為普通市民，為了減低疫症帶來的風險，做好自己去進行檢測是必須的，亦不介意多做一次，坦言「香港人健康晒， 『清零』好緊要，我係唔介意，同樣不介意封區。」但認為現時政府突擊「禁區」，其實是治標不治本。

▼1.27市民到梁顯利油麻地社區中心檢測▼

+ 2 + 2 + 2

紅磡居民李先生指，由於紅磡有多宗確診個案，不介意接受檢測，又認為若政府有意突擊「封區」，也會配合不太介意，「佢要封我都冇所謂，但係唔該唔好太耐，幾日真係有啲耐嘅。」又表示家中有足夠糧食以應付需要，相信不需要使用有關物資。居民陳先生卻表示，自己未必到接受檢測，「我日日去游水，身體不知幾好，點會擔心。」他又指只要保持身體健康，染上新冠病毒的機會較低。

▼港府突擊封鎖碧街指定樓宇強檢情況▼