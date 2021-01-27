增60宗確診北角東發大廈13人中招　紅磡永明粥店爆疫促食客檢測

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-01-27 17:37

衞生防護中心公布，本港截至凌晨，今日（27日）錄得60宗確診，較昨日稍回落。其中，57宗個案為本地個案，21宗無源頭。北角東發大廈C座的居民早前已要接受強制檢測，今日再發現多5宗初步確診個案，累計有8個單位有住戶染疫，港大微生物學系講座教授袁國勇及衞生防護中心代表會到場視察，調查是否有橫向、垂直傳播或環境污染等情況。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日錄得60宗確診，涉及30男30女，年齡介乎14日至88歲，13宗從臨時檢測中心發現，4宗來自油麻地區。確診個案中有3宗輸入個案，來自杜拜、哈薩克斯坦及美國。

餘下的57宗本地個案，21宗無源頭。北角東發大廈C座早前已經是強制檢測大廈，張竹君稱發現更多個案，錄得5宗初步確診，波及6層8個單位共13人中招。

紅磡聯成大廈地下永明粥店爆疫，張竹君呼籲食客做病毒檢測。（資料圖片）

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另外，張竹君指紅磡永明粥店共有6名員工確診及1人初步確診，確診者中4人都是家人，無法確認傳播方式，其餘是店員。涉事粥店地方不大，暫未發現有食客染疫，如果他們有跟染疫職員聊天，都有風險。

張續指，粥店首宗個案感染源頭不明，1月18日發病，粥店隨即暫停營業，1月23日最後上班，其他員工1月24日做病毒檢測，已有10多人進入檢疫中心隔離。張竹君呼籲身體不適客人盡快求醫，而1月16至23日到過粥店的食客做檢測。

張竹君表示，60宗本地個案有21宗感染源頭不明。（資料圖片／歐嘉樂攝）

而佐敦健寧護老早前有院友確診，20名院友被送往亞洲博覽館檢疫。張竹君稱，再有一名院友初步確診。有傳媒問及青衣9號碼頭是否有人確診，張竹君證實有3人接受恆常檢測時初步陽性，其他地盤都有類似情況，但因為並非大量確診沒有刻意提及，有關工作場地要停工14日，患者密切接觸者要檢疫。

今日個案中，12宗來自油尖旺、5宗來自旺角的新指定區域、佐敦指定區則有5宗；深水埗區有兩宗，指定區沒有個案；九龍城區有7宗，紅磡指定區域佔1宗。源頭不明患者的職業，包括文職、食店員工、售貨員、學生、髮形店員工、物業管理、運貨員、室內工程員工、建築工人、司機、外傭、金融業員工、家庭主婦及退休人士。