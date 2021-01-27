確診食肆｜增10間　紅磡永明粥店5患者到訪　長沙灣程班長上榜

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-27 02:02

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周二（26日）公布新增64宗確診個案，根據衞生防護中心晚上最新公布的確診者行蹤名單，新增10間食肆上榜，其中有一名源頭不明的男患者曾到訪3間餐廳，包括灣仔太原街譚仔雲南米線、沙田坤記腸粉、大埔八號餐廳。 此外，單日內有2間大家樂上榜，若連同周一的資料，即2日內合共有4間大家樂上榜。而值得注意的是，九龍城聯成大廈地下永明粥店共有5名患者到訪，其中3人居於石硤尾白田邨13座，估計同為一家人。

居灣仔寶藝花園患者曾到3餐廳

新上榜的食肆中，港九新界遍佈的數目平均，並沒有油尖旺或深水埗指定區域範圍的食肆。但一名30歲的男患者（編號︰10173），為源頭不明個案，於1月22日發病，居於灣仔寶藝花園。他曾到訪3間餐廳，包括灣仔太原街8號譚仔雲南米線、沙田積富街坤記腸粉、大埔八號花園八號餐廳。

荃灣Euro go go指已消毒 今日上午恢復營業

而一名38歲的男患者（編號︰10213），亦為源頭不明個案，並無病徵，居於荃灣綠楊新邨R座，曾到訪2間餐廳，包括荃灣綠楊坊Euro go go、葵青Magnet Place第1期地下大家樂。Euro go go於Facebook專頁表示，綠楊坊分店已完成全店的消毒，將於27日上午恢復營業。

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皇冠大廈患者曾到新都城大家樂

港島區除了上述1間餐廳外，亦有兩間餐廳分別位於北角及銅鑼灣。其中，一名45歲女患者（編號︰10150）為源頭不明個案，於1月14日發病，居於北角皇冠大廈，曾到訪新都城大廈大家樂。但該大家樂曾於近日有確診患者到訪（編號︰9497），最後報告或到訪日期為1月13日。

同時，連同上文葵青Magnet Place第1期地下大家樂，即單日內有2間大家樂上榜。不過，周一的資料亦顯示有2間大家樂上榜，亦即2日內合共有4間大家樂上榜。

而另一名50歲的女患者（編號︰10174），為有關連個案，於1月20日發病，居於青衣長康邨康榮樓，曾到訪銅鑼灣商業大廈地下翠華茶餐廳。

▼近14日患者住所及行蹤▼

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白田邨13座一家三口患者曾光顧永明粥店

至於九龍亦有3間餐廳上榜，九龍城區佔2間，其中紅磡聯成大廈地下的永明粥店，一共有5名確診患者到訪。翻查資料，其中3人居於石硤尾白田邨13座，估計同為一家人，分別為51歲女性（編號︰10192）、54歲男性（編號︰10193）、28歲男性（編號︰10194），當中51歲女患者屬源頭不明個案。

而餘下2名曾到永明粥店的患者，居住地址並不相同。其中1名55歲男患者（編號︰10170）並無病徵，為有關連個案，居於觀塘安達邨智達樓；而另一為26歲男患者（編號︰10219），亦無病徵，為有關連個案，居於青衣長青邨青梅樓。

▼1.26 碧街和東安街封區▼

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兩患者愛台菜 曾到紅磡古早味、長沙灣程班長

另一間上榜餐廳為紅磡民泰街9號地下古早味，到訪者為19歲男患者（編號︰10210），為源頭不明個案，於1月22日發病，居於紅磡長樂大廈，即屬今日政府新增的「紅磡指定強制檢測區域」。

亦有一間餐廳位於荔枝角，一名35歲男患者（編號︰10222），為源頭不明個案，於1月23日發病，居於荔枝角美孚新邨4期百老匯街109號，曾到訪長沙灣億利工業中心程班長。