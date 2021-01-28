資優教育學苑與3間學校合作　設「資優教育衛星中心」推社區服務

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-28 20:47

香港資優教育學苑今日（28日）宣布，與3間學校建立夥伴關係，在將軍澳、沙田及元朗設立「資優教育衛星中心」，以增加學苑在社區的服務，讓更多資優學生受惠。

香港資優教育學苑與3間學校建立夥伴關係，在將軍澳、沙田及元朗設立「資優教育衛星中心」，（受訪者提供）

香港資優教育學苑今日（28日）舉行「資優教育衛星中心」揭幕禮暨簽約儀式，3間夥伴學校及資優學生代表均有出席。學苑表示，設立資優教育衛星中心是該機構今年其中一項主要策略，希望加強與學校之間的協作，將學苑服務擴展至不同地區，期待將來全港有更多中心。

香港資優教育學苑今日（28日）舉行「資優教育衛星中心」揭幕禮暨簽約儀式。（受訪者提供）

元朗、沙田及將軍澳分別設衛星中心



3間夥伴學校包括將軍澳的播道書院、沙田石門的香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，以及元朗聖公會白約翰會督中學。

參與學校之一、聖公會白約翰會督中學學校法團校董會書記王力克校長指，該校一直致力加強資優教育資源，並成立專責小組跟進是次合作，希望鼓勵更多資優學生註冊成香港資優教育，並令資優教育更普及。



風帆港隊兼資優教育學員：家住將軍澳 日後可縮減通勤時間

住在將軍澳的風帆港隊運動員趙善翹則對住所近設立了資優教育衛星中心感興奮。她解釋，逢周六需習訓，多數只在在平日參與資優教育課程，而學苑距離將軍澳需兩小時車程，而將軍澳設資優教育衛星中心對她與哥哥較方便。