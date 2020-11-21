專訪│資優教育學苑院長吳大琪籲學生接納自己、擁抱港人身份

吳大琪在香港資優教育學苑的院長任期，將於本年底屆滿。他接受《香港01》訪問，回憶六年多來的工作，他協助本地資優教育追上國際潮流，平衡學生情緒及學術需要形容重整學苑架構及內容，建樹良多，但談及離任他並無不捨。 踏入知命之年即將退下院長一職的他並未言休，「我習慣見壞就上，見好就收」，他透露除將繼續在科技大學任教，亦會致力推動將人性化、情意教育融入香港的教育體制之中，而年少時的經歷及數年來與資優生的相處經驗，他深信情緒影響狀態及表現，呼籲資優生接納自己的個性特質，擁抱身為香港人的優勢。 他指，反修例風波及新冠肺炎疫情夾擊，港人可算是中國推動「新常態」下的最大感受者，可重拾擔當中西交流橋樑的獨特優勢：「兩邊文化香港人都會接觸到，所以在東西文化交流上仍有優勢，是世界上最少其他族群擁有的......即使港人離港，最大價值仍然與香港有關。」

香港資優教育學苑院長吳大琪的任期將於2020年底屆滿，他透露，學苑已覓到下任人選，形容在為學苑規劃了新架構及方向後離開並無不捨。（歐嘉樂攝）

在2007年成立的香港資優教育學苑，是受資助的非政府機構，為卓越才華的學生提供有系統、富連貫性及具挑戰性的校外培訓課程。



曾以為自己是「異類」 資優生上看到自己年輕的影子

在2014年加入學苑擔任院長的吳大琪說，千禧年代協助推動科學、數學奧林匹克，從而發現個別溝通技巧、人際關係較弱的資優生，數年後會出現行為偏差，甚至自殘，令他回想自己年輕時數理成績雖好，卻不善交際，投身職場更感困難，至翻看文獻才知自己非「異類」。

同時他亦留意到本港在千禧年代，仍沿用上世紀的資優教育策略，集中資源培訓資優生學術成就，卻甚少關心資優生的情緒或人際關係，他於是加入學苑，希望香港資優生發展得更全面。

長大後發現，兒時面對的，原來是典型資優生面對的困難，發展不平衡。所以不是想有什麼大變革，而是希望跟上國際，學術及情緒雙線行。 香港資優教育學苑院長吳大琪

吳大琪認為，情緒會影響人的狀態及表現，未來除了繼續在科技大學任教，亦會致力推動將人性化、情意教育融入香港的教育體制之中。（歐嘉樂攝）

汲取自身經驗面對資優生 心理支援比傳遞知識更重要

參考自身經驗，吳大琪認為轉變心態至為重要，自言不擅處理感性問題，他得到太太「補位」，協助在學苑推行情意教育，教資優生接納及保留個性，並建立資優生家長圈，讓父母不孤單：「心理支援比傳遞知識更重要，自在一點，會更易找到適合的相處模式。」

時至今日，情意教育開始得到香港中小學界重視，學苑的課程及活動亦較全面，在2017年9月起成為受資助的非政府機構，吳大琪選擇再轉跑道，返回科大任教，原因是？「我習慣見壞就上、見好就收，做感興趣的事不應猶豫，除了物理，我對STEM及大專界推動情意教育有興趣。」

吳大琪自言不擅處理學生的情緒，幸得太太「補位」，協助在學苑推行情意教育，教資優生接納及保留個性，並建立資優生家長圈，讓父母不孤單：「心理支援比傳遞知識更重要，自在一點，會更易找到適合的相處模式。」（歐嘉樂攝）

STEM是國際趨勢，他打算將人性化、文化獨特性涉入STEM教育，培訓學生以科學方式思考，「不需要教學生複雜或深入知識，或者只相信書本，而是懂基本實驗技巧、習慣有實驗精神。」

吳大琪的太太，有意在進修後留港從事師訓工作，教老師識別學生情緒需要，吳則希望以人工智能了解學生的思維狀態，為他們提供個人化輔導。他解釋，一個人的情意狀態及感覺，很影響一個人如何學習或做決定，「如果當天情緒不好，難以投入學習，如非常生氣時，下的決定會差很多。」

踏入知命之年，吳大琪未言休，未來除了繼續在科技大學任教，未來會繼續推動將人性化、情意教育融入香港的教育體制之中。（歐嘉樂攝）

港人擁有世界上最少其他族群擁有的優勢



過去一年本港先後經歷反修例風波及疫情，適應「新常態」至關重要。吳大琪認為，港人可把握機會擔起連繫角色：「香港是中國試點，正嘗試新常態，不論變化好壞，但香港人的感受會是最大，未來可以成為中外溝通橋樑......即使港人離港，最大價值仍然與香港有關。」

他解釋，過去十多年，內地改革開放，不少內地年輕人赴外國交流，一度弱化港人作為溝通橋樑的優勢，但疫情動搖全球的經濟政治及商業常態，中國正重建新一輪國際關係，惟內地人的核心價值有別海外，處於中西文化混合的港人，擁有「世界上最少其他族群擁有的（優勢）」。