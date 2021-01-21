保良局田家炳小學下學年小一推資優教育　提早甄選培訓優異學生

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-01-21 08:00

新冠肺炎疫情反彈，全港中小學復課無期，但學校教學及活動持續。保良局田家炳小學下學年起，將校本資優教育培訓課程擴展，由原先只限小四至小六，推前至小一開始，提供語言、數學、科學及視覺藝術的培訓。 校長陳詠賢表示，由於小一學生剛入學，故校方會先觀察一個學期，再安排評估甄選表現突出的學生，期望新安排可盡早發掘學生潛質，令專長得以發展，增強他們自信心。

逾四成高小生曾接受資優教育課程

保良局田家炳小學自2008年起推行校本資優教育課程，設有四大範疇，包括語言、數學、科學及視覺藝術，對象是小四至小六學生，平均每周一次課後訓練。校方指，2019/20學年，有167名小四至小六學生獲選接受培訓課程，佔整體三級學生比例44%。

課程推行13年後，學校下學年將課程擴展，推前至一年級開始，校長陳詠賢表示，期望可以夫早發掘學生的潛質及專長，配合適切的教育，以滿足學生學習和發展需要，亦可以較易銜接高小課程。她表示，由於小一學生剛入學，故校方首學期會先觀察學生表現，再由老師及家長作出評估，以甄選表現突出的學生。

初小辦資優教育培訓 助銜接高小課程

資優教育課程推前至初小後，校方除會在日常課堂滲入訓練，亦將會提供額外的培訓及活動。陳詠賢舉例，言語天份高的學生可參與司儀培訓，校方再從中挑選說話、表達及組織能力佳的學生，銜接加入高小的辯論隊作重點訓練。而藝術才能出眾的學生，則可參加「小畫家」課程，從閱讀過程中，學習繪畫，亦會安排親子手作活動，以便家長共同參與。



疫情持續下，學校採取半日課，陳指，資優教育課程亦受到影響，大多轉為網上教學，並須縮短課程內容及時間，方便學生參與，而涉及機械人製作的科學課程則被逼暫停。她認為，雖然面授較為理想，但在家學習亦可訓練學生自主能力。