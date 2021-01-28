不停車繳費｜「繳費貼」概念圖曝光　過隧道後司機手機收扣款通知

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-01-28 12:47

政府計劃在2022年起，分階段在全港政府收費隧道推行不停車繳費，並預計在今年3月，向立法提交相關條例草案。運輸署正就計劃展開公眾諮詢，並設立新網站介紹計劃。根據網頁資料，未來全港車輛都會獲得的無線射頻識別(RFID)的繳費貼，該款繳費貼設計概念圖亦曝光。車主日後需將該繳費貼，貼於擋風玻璃內壁，當經過收費點時，司機透過相關手機應用程式，就會收到繳費通知。 運輸署就「不停車繳費服務」亦會推出網頁及手機應用程式，讓駕駛者可以查閱收費及安排繳費等，料能檢查多次出入隧道的紀錄，包括收費價錢、出入方向等。

運輸署就「個別車輛繳費貼」的概念圖。(運輸署圖片)

根據運輸署網頁資料，繳費貼將有兩種，其中一種為附有加密車輛識別碼的「個別車輛繳費貼」，據運輸署網頁的繳費貼設計圖，該款繳費貼將以綠色為主色，外觀上未見印上其他資料。隧道公司會從司機登記的銀行帳戶、信用卡或儲值支付工具，扣隧道費。

而另一款則為「基本版」繳費貼，該款繳費同貼以車輛類別分類，無車輛資料。據運輸署設計概念圖資料，中型貨車繳費貼為紅色、私家車則為綠色，繳費貼左下角會寫有車輛類別。

為方便駕駛者管理其繳費情況，運輸署指，會同時推出「不停車繳費服務」手機應用程式，而網站上的模擬圖片可見，當車主經過收費點，手機就會收到通知，顯示已經過哪條隧道、收費價格、日期和時間，以及繳費方式。而手機應用程式內，亦可檢查過去多次收費紀錄，除日期、時間和價格外，亦會詳細列明出入隧道的方向。

運輸署擬在相關條例草案修訂通過後，首階段先在獅子山隧道、城門隧道及青沙管制區推行，現時設於相關隧道收費廣場的收費亭會移除，騰出空間可用於交通相關用途，例如改善現有巴士站。運輸署指，現正展開公眾參與活動，包括與不同持份者會面，及於稍後舉行展覽，亦歡迎公眾瀏覽新網站並提出意見。

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