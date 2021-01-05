不停車繳費｜運輸署：最終人眼睇相認車牌　議員倡所有隧道同落實

政府計劃於2022年底起開始推行隧道及公路不停車收費，會拆除收費亭，改裝「龍門架」，目標全港車輛貼上繳費貼，以無線射頻識別技術(RFID)配合自動車牌識別技術認出車輛並收費。立法會交通事務委員會今(5日)討論此事時，運輸署代表指，推行項目後，若系統感應不到RFID而車牌識別技術亦不夠準確地辨認車牌，會「用人眼睇相睇車牌」。 而東隧將特設的不載客的士專用車道，運輸署指，正研究紅外線技術監察的士有否載客，但亦已預留地方設更亭，由人檢查的士是否載客。

繳費貼成本約60至70元，使用期估計為7年。(立法會文件圖片)

要使用不停車繳費系統，車輛需貼上繳費貼。運輸署建議，首張發出的「個別車輛繳費貼」免費提供予車主，其後再申請就收回成本。運房局副秘書長謝詠誼今於委員會表示，每張繳費貼成本價約60至70元，估計每個使用年期為7年，之後若要更換都會收回成本。

委員會主席易志明問到，若車輛買賣需否更換繳費貼。謝解釋，繳費貼是跟隨車輛識別號碼及車輛，並非車牌，故新車主可使用車輛原來的繳費貼，但要向營辦商作行政通知，讓隧道費在正確戶口扣除。

委員會副主席、民建聯陳恒鑌擔憂只有城門隧道、獅子山隧道及青沙管制區首階段推行不停車收費，會令司機難以適應，「有隧道要停車畀，有啲隧道唔使停車畀，呢一個反而會令到大家適應個問題，可能會出現啲意外嘅問題。」

實政圓桌田北辰亦建議首階段隧道推行後，政府只把過渡期訂在兩個月內，「我知道好多人擔心係私隱，你又擔心好多人反對係因為私隱，咁當你影咗相追討，乜嘢私隱都冇啦，你係咪都影咗佢相啦。」

謝詠誼指，政府亦有意最終推行強制所有車輛有繳費貼，但寬限期上或與議員有落差，會爭取壓縮時間表，但亦要留意車主的適應能力，確保在便利的情況下交通暢順。

(立法會文件圖片)

採用不停車繳費系統後，隧道費由司機付費改為車主付費，運輸署正研究採用「兩件式裝置」，令隧道費直接由司機登記的帳戶扣除，並向車主提供月結單。運輸署助理署長 /技術服務羅慶新指，相關研究進良好，正測試相關元件預計今年中會有定案。

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