劏房租管｜測量師：單靠租管難解決劏房問題　促盡快興建過渡屋

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-01-28 15:26

香港劏房問題嚴重，劏房租務管制研究工作小組正研究實施劏房租管的可行性。據悉，小組曾討論劏房設「2+2」方案，即完成兩年租約後，原租戶可優先續租多2年，以及限制租金加幅不得超過15%等方向。 測量師學會規劃及發展組主席林家輝說，實施租管只能解決小部份的問題，例如租金、租約等，但難以徹底解決劏房的其他問題，包括喉管、樓宇結構等。他認為，政府應盡快興建更多過渡性房屋，以安置一眾劏房戶，同時要考慮租管的執行方法。

香港劏房問題嚴重，劏房租務管制研究工作小組正研究實施劏房租務管制的可行性。（資料圖片）

林家輝說，在佐敦油麻地、深水埗一帶爆發的疫情可看出，若劏房及舊樓的問題不好好規管，所涉及的社會成本很高。他解釋，不少劏房不合法、喉管亂駁，除了樓宇老化外，大廈更容納了不少劏房戶，樓宇結構成疑。他認為，若只實施劏房租管，例如限制租金及租期等，只能解決小部份的問題。

質疑政府未掌握全部劏房資料

林家輝指，現時不少劏房的租約無打釐印，政府並無相關記錄，質疑未能掌握劏房的資料。他續指，小組應同時平衡業主的角度，否則擔心租管推出後，商家因無利可圖而收回全部劏房，屆時一眾基層將流離失所。

他認為，政府應盡快興建更多過渡性房屋，以安置一眾劏房戶，否則將成為「計時炸彈」。