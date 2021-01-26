劏房租管｜小組同意立標準租約　探討「2+2」死約　續租不得逾15%

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-01-26 15:14

運輸及房屋局向立法會提交文件，交代劏房租務管制研究工作小組的工作進展。當局透露，工作小組原則上認為，政府應就劏房的租務實行適當規管，以保障劏房的基層住戶。文件又指，小組對劏房訂立「標準租約」的意見較一致，但認為可考慮為任何租管措施設置「日落條款」。 據了解，小組曾拋出不同方向討論，例如「2+2」合共四年「死約」，即完成兩年租約後，原租戶可優先續租多2年，又探討過限制租金加幅不得超過15%。

運輸及房屋局提交文件，表明劏房租務管制研究工作小組原則上認為，政府應就劏房的租務實行適當規管。（資料圖片）

訂立標準租約意見一致

立法會文件透露，工作小組對就劏房訂立標準租約意見較一致和清晰，租約可列明業主和租客的權利和義務，訂明租期、租金、中止租賃通知期、水電費和雜費安排等。

至於「續租權」方面，對於是否要為劏房戶提供租住權保證、規管續租時的租金加幅等，文件指工作小組仍須進一步討論。工作小組認為，在研究應否在香港就劏房實施租管時，必須考慮各樣因素，包括不會不合比例地侵害業主的私有財產權等。

可考慮設置日落條款

當局指，若政府對實施劏房租管，應考慮採取法律上較為穩妥、行政上相對簡易、可在短時間內執行，而同時可為劏房戶帶來實質保障的措施。政府亦指正致力增加公營和過渡性房屋供應，未來應可逐漸紓緩劏房問題，故可考慮為任何租管措施設置「日落條款」，即措施可指定在某一時間自動失效。小組將在年3月底前完成研究，並提交報告給政府。

運輸及房屋局的文件指出，可考慮為任何租管措施設置日落條款。（資料圖片/梁鵬威攝）

曾討論「2+2」、優先續租權 租約欠釐印可罰業主

據了解，小組曾拋出不同方向討論，其中之一是「2+2」方案，劏房租客在完成兩年「死約」後，即兩年內按原有條件不加租，而原租戶可優先續租兩年「死約」，又曾討論過釐印問題，要求業主及租客雙方打釐印，否則會業主會受到懲罰。

至於租金加幅問題，據悉小組曾討論限制業主每次租金加幅不得高於15%，租客亦有權反對，並由土地審裁處處理。