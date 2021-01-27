劏房租管｜小組研「2+2」死約　業主會批不公平　寧拆劏房不出租

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-01-27 11:31

政府擬規管劏房租務，有消息指，「劏房」租務管制研究工作小組，曾討論劏房設「2+2」合共四年「死約」安排，即完成兩年租約後，原租戶可優先續租多2年。香港業主會會長佘慶雲在港台節目指出，做法對業主不公平，若遇上不適合的租客，業主變相由忍1年變4年，直言寧願把劏房拆掉，不再出租。

運輸及房屋局提交文件，表明劏房租務管制研究工作小組原則上認為，政府應就劏房的租務實行適當規管。（資料圖片/梁鵬威攝）

佘慶雲認為，以往業主若認為租客不適合，只需忍1年，等1年「死約」結束即可。他直言，過去曾有租客因廁所被紙巾堵塞，疲勞轟炸式向業主一日打50個電話；倘劏房死約長達四年，業主未知會否「撞板」，會索性不出租。他認為，租務管制形同視業主如仇人，認為所有業主都是無良，對業主保障有限，一旦遇上租客報復，對租客卻沒有罰則。

全港關注劏房平台成員陳偉雄認為，做法「唔湯唔水」，若沒有彈性安排，4年租約期內遇上突發事件，亦會令租客感頭痛；陳又建議跟隨申請公屋的輪候年期，以優先續租權為租客提供保障。

據了解，小組研究限制租金加幅不得超過15%。（資料圖片）

此外，小組亦曾研究限制租金加幅不得超過15%。陳偉雄舉例說，一個劏房單位月租5,000元，加租15%則可增加750元，但不少基層月入平均1.1萬至1.5萬元，該加租幅度仍是一大負擔，建議可限跟隨通脹、通縮幅度調整。

對於劏房訂立「標準租約」，陳偉雄形容是一個起步，不過若雙方列明租約，但沒有立法規管配合，如限定業主向租客徵收水電費的準則，業主仍可收取較正常昂貴的水電費。他直言，若沒有監管或公平機制，劏房戶處境與目前分別不大。