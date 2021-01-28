新冠肺炎｜關愛工地防疫檢測服務計劃陰性率99.98%　找出四名患者

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-01-28 16:24

新冠肺炎疫情嚴重。建造業議會聯同香港建造商會在去年12月22日推行「關愛工地防疫檢測服務計劃」，為自願參與計劃的工地人員提供新冠病毒檢測。 發展局今日（28日）指，計劃已為93個工地、超過22,000名工友提供檢測服務，當中99.98%檢測結果為陰性，找出出4名確診患者。

發展局局長黃偉綸今日到訪位於啟德沐元街的工地，了解「建造業關愛工地防疫檢測服務計劃」為工友檢測的情況。（發展局圖片）

「關愛工地防疫檢測服務計劃」安排專業檢測服務機構到訪公私營工地，為工地人員提供自願性的病毒檢測服務。建造業議會和香港建造商會資助相關計劃，發展商或總承建商則支付部分檢測費用。



發展局指，發展局長黃偉綸、常任秘書長（工務）林世雄、建造業議會主席陳家駒和執行總監鄭定寕，以及香港建造商會會長陳修杰，今日到訪啟德沐元街的工地，以了解計劃為工友檢測的情況等。

99.98%為陰性結果



局方指，在計劃推出至今，已為93個工地、超過22,000名工友提供檢測服務，當中99.98%檢測結果為陰性，確診個案至今共有4個，均已按機制由衞生署衞生防護中心處理。

發展局局長黃偉綸（右三）今聯同建造業議會主席陳家駒（左三）和執行總監鄭定寕（右二），以及香港建造商會會長陳修杰（左四）到訪位於啟德沐元街的工地。（發展局圖片）

1月31日截止申請

局方又指，該項檢測計劃將於1月31日截止申請。除上述計劃外，政府同時亦透過社區檢測中心，為註冊建造業工友提供一次免費自願檢測服務至1月31日，有意參與的工友可透過「社區檢測中心預約系統」預約檢測服務。