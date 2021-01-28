新冠肺炎．1.28｜東發大廈突襲封區檢測　政府料早上7時可解封

撰文： 朱海棋 鄭翠碧 黃詠榆 王潔恩 鄧穎琳 黃偉倫 歐陽德浩 孔繁栩 陳家怡 鍾妍 陳淑霞 最後更新日期： 2021-01-29 03:54

新冠肺炎第四波疫情未止，累計患者增至10,322宗。衞生防護中心公佈，今日確診個案數字為39宗，1宗為輸入個案，患者由南韓到港。38宗本地個案中，20宗沒有源頭，18宗與其他個案相關。多個舊區爆疫，每日都有多幢大廈納入強制檢測名單。麗港城7座因有兩戶確診，居民須強制檢測。另外，本港再發現早前一名由瑞士抵港患者，病毒基因屬英國變種；同時有兩輸入個案有變種病毒基因，但未完成分類。 此外，位於紅磡的永明粥店，再多一名店員在隔離檢疫時確診，累計8人染疫，暫未有食客確診。衞生防護中心呼籲市民，如曾光顧應盡快檢測。 因應有13人染疫的北角錦屏街東發大廈，懷疑住戶共用天井，出現垂直傳播情況。現場所見，港府晚上7時於該區採取突擊封區，屬當局第3度啟動封區強檢。

【23:42】行政長官林鄭月娥到達東發大廈視察，她首先到現場的臨時檢測站了解。徐英偉及陳肇始都在旁陪同。

她逗留約10多分鐘後，未有上樓便乘車離去，亦無回應在場守候的傳媒提問。

陳肇始及徐英偉其後都陸續離開。

東發大廈圍封，居民要接受強制檢測，直至深夜仍未完成行動。(鄭子峰攝)

+ 3 + 3 + 3

【23:20】民政事務局局長徐英偉，到東發大廈視察。食物及衞生局局長陳肇始其後亦到場。警隊港島區總指揮郭栢聰則稍早前已到場了解情況。

【22:00】在東發大廈，當局正安排居民陸續接受檢測。

北角東發大廈突襲封區檢測 居民：若驗出陰性將考慮暫時搬走

【21:50】疫情未止，協助港府控制疫情的衞生防護中心總監黃加慶突然調職！消息透露，由周五（29日）起，衞生防護中心總監的職位，將會「一分為二」，一人主責跟進傳染病，另一人主理非傳染病，即公共衞生服務(Public Health Service)，黃加慶將平調任公共衞生服務總監，為期半年，即任期至7月28日。

衞生防護中心總監黃加慶突調職 周五生效

【21:00】大昌行奧利佳宣佈，已被上海復星醫藥集團和雅各臣科研製藥有限公司選定為香港的獨家物流合作夥伴，負責復星醫藥／德國藥廠BioNTech的新冠疫苗BNT162b2在香港的儲存和配送。

根據協議，大昌行奧利佳將利用其冷鏈專業經驗和醫療產品專用設備為新冠疫苗提供安全及時的超低溫儲存和配送服務。

東發大廈封區情況

+ 6 + 6 + 6

【20:20】多名東發大廈居民陸續到樓下的臨時檢測站，接受病毒檢測。

【19:35】政府安排多輛貨車到達東發大廈外，可見有罐頭、飲品等。

東發大廈封區檢測 A、B、C、D座列受限區域 目標明早7時完成

食衞局發出公告要求東發大廈居民須禁足接受檢測。

【19:00】因應有13人染疫的北角錦屏街東發大廈，懷疑住戶共用天井，出現垂直傳播情況。當局決定今晚7時，在該區採取突擊封區，現場所見，東發大廈4座全封，屬當局第3度啟動封區強檢。

港府倡勒令停業處確保顧客須用安心出行 持陰性證明者優先入場

【18:15】疫情持續，本港經濟受重挫，港府向立法會提交文件，簡介港府振興經濟的相關措施。當局提到，會鼓勵正被勒令停業處所，日後重開時可提供誘因，吸引客人進場前事先進行病毒測試，例如向持有陰性結果人士派發優惠券，或容許優先進場等。政府又指，正與機場管理局研究國際航運組織，及其他不同組織和機構研發的「數碼健康通行證」技術，以便利市民日後外遊。

憂機組人員檢疫14日 FedEx計劃暫撤香港機師到三藩市

【17:44】有傳政府計劃收緊機場防疫措施，包括要求機組人員抵港後，接受14日檢疫，並進行7日醫學監察，對各航空公司人手分配上構成問題。有傳媒報道，全球空運快遞巨企聯邦快遞（FedEx）向員工發通告，指因應政府擬要求機組人員檢疫14天，正計劃將隸屬香港基地的機師及其家人，暫時搬到美國三藩市，或成為首間拒絕港府收緊檢疫政策的貨運航空公司。

【17:30】滙豐銀行宣佈，其西九龍中心日夜理財中心（九龍深水埗欽州街37K西九龍中心6樓601D號舖），由明日（29日）起將暫停服務，直至另行通知，至於毗鄰的理財易中心營業時間則維持不變。滙豐發言人稱，因應現時友疫情變化，滙豐為客戶提供銀行服務的同時，亦採取預防措施，以保障員工及客戶的健康與安全。

本港今日新增39宗確診，另有40多宗初步陽性個案。（盧翊銘攝）

【16:48】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻在疫情記者會表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報71宗個案，有76名病人康復出院，另有2名病人離世（病人編號︰#7259、#8452）。目前尚有836名確診病人留醫，當中有32人情況危殆，33人情況嚴重，其餘771名病人情況穩定。負壓病床數目是1,220張，使用率69%；負壓病房數目是672間，使用率76%。

廣華醫院地盤有5名工人確診，地盤需要停工。劉指，醫管局獲工程承建商告知工人染疫情況，地盤有做消毒，亦有與衞生防護中心聯絡。由於事件不涉及醫護人員或病人，不影響服務，故無向外公布。

【16:43】張竹君表示，佐敦指定強檢區有1宗個案、油麻地旺角指定區有3宗、深水埗指定區有2宗、紅磡指定區則沒有個案。另外，今日暫時有逾40宗初步確診。

她又指，目前未能評論確診數字呈下跌趨勢，確診個案散播到不同社區，一旦出現超級傳播，會再大爆發，要小心防疫。

增39宗確診 韓國輸入個案帶英國變種病毒 揭早前兩個案皆有變種

【16:39】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在每日疫情記者會表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增39宗確診，累計個案增至10,322宗。新確診個案中，有1宗輸入個案，由南韓抵港，其病毒基因快速測試結果，有與英國、南非變種的「N501Y」基因，會再作追查分類。至於本地感染個案為38宗，無源頭個案佔20宗，18宗則屬有關連。

北角東發大廈維持13人確診；至於紅磡永明粥店多一名店員，在檢疫中心確診。

麗港城7座因先後有兩戶，共3人確診，大廈全數居民須強制檢測。

強制檢測大廈｜麗港城7座上榜 兩染疫住戶單位同座向相距十多層

【14:29】消息指，今日新增約40宗確診。

新冠疫苗｜港大研究指僅46%市民有意打針 兩月內急跌18個百分

【12:25】政府即將開展新冠疫苗的接種計劃，香港大學醫學院今天（28日）公布，今年一月的一項調查發現，只有45.9%的市民有意接種疫苗，相對去年11月的同項調查，當時有63.2%的市民願意打針，即接種意向在兩個月內急跌接近18個百分點。

何栢良料紅磡粥店一周前爆發、傳多於一代 病毒活躍社區令人擔心

【10 :00】本港疑再現食肆群組，涉事的紅磡永明粥店共6人確診，另有1人初確診。港大感染及傳染病中心總監何栢良估計，該食店傳播早在一周前發生，已傳多於一代，他認為情況反映病毒在社區活躍，隨著農曆新年將至，市民外出或更頻繁，他形容本港疫情的整體形勢令人擔心。



他重申，污水檢測滯後、劃指定區域未必可覆蓋全港高危大廈或舊樓，促港府加快追蹤工作，並應到需要強制檢測的大廈張貼公告及進行廣播，讓住戶盡快得悉消息並檢測。

北角東發大廈今早取污水様本 黃錦星：樣本陰性不代表大廈無患者

【09:45】政府正與港大合作，透過污水檢測輔助抗疫，判斷大廈有否隱藏新冠病毒。環境局長黃錦星在電台節目表示，污水監測只是輔助工具，認為是「粗少少」的雷達，強調即使污水是陰性，都不代表大廈無患者。



黃錦星解釋，能否檢測污水陽性與否，與居民的生活習慣相關，例如如廁時間、有否將污水渠錯駁清水井等。若出現相關情況，可能無法準確測出。



另外，他表示，當局今早已於北角東發大廈尾井及沙井採樣，最快凌晨或明早有結果。

紅磡殯儀業界憂封區影響喪禮或落葬服務 盼豁免從業員進出受限區

【09:30】政府近日在紅磡劃出「指定區域」，殯儀業商會永遠榮譽會長吳耀棠憂「突襲」封區或影響遺體落葬服務，盼當局酌情容許從業員進出受限區領取物資及文件，以維持服務，避免影響喪禮、火化或落葬程序。

▼四個指定強檢區域▼

科興國藥｜湯家驊不同意等報告 孔繁毅：無報告不如棄顧問委員會

【09:00】港府訂購的其中一款內地科興疫苗，遲遲未有第三期臨床報告，供港情況不明朗，特首林鄭月娥已請求中央協助，希望獲分配內地的疫苗，盛傳是仍未有第三期臨床報告，而內地已開始接種的國藥疫苗。行政會議成員湯家驊要求專家解釋，國藥疫苗不能在香港使用的原因，質疑他們「世人皆醉我獨醒」。



政府疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅稱，第三期報告清晰交代疫苗的效用、安全等數據並不能妥協，坦言引入無第三期報告的疫苗，「不如唔好有委員會」。

北角東發大廈疑現垂直傳播 區議員指天井有臭味、大廈設劏房

【08:45】北角東發大廈C座錄得多宗新冠肺炎確診個案，疑天井設計不理想而出現垂直傳播，部份單位住戶要撤離。東區區議員(錦屏）李予信在電台節目指，東發大廈的B座、D座，均與C座共用天井，而大廈的天井一直有衛生問題，過去曾受到不少投訴，指天井出現臭味，並有人亂扔垃圾。此外，大廈內設有劏房，之前曾接到投訴，指有單位廚房的設施接駁改變用途，從而影響第二個單位，例如出現滲漏等。

▼港府突擊封鎖碧街指定樓宇強檢情況▼

+ 9 + 9 + 9

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

+ 8 + 8 + 8

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

+ 2 + 2 + 2

【01:05】根據衞生防護中心晚上最新公布的確診者行蹤名單，新增5間食肆上榜，以港島區佔最多有4間，包括香港會議展覽中心薈景、祥興大廈再興燒臘飯店、東區興東商場大快活、中西區威靈頓廣場Espuma。餘下一間餐廳位於新界元朗，為置富嘉湖2期湘川滬。

▼近14日患者住所及行蹤▼

+ 37 + 37 + 37

【01:00】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，油尖旺區續為最多個案的地區，一共13宗；不過排第二名的，並非任何劃有指定區域的地區，而是元朗區，一共有10宗，其中天水圍天恒邨恒樂樓出現4宗有關連的個案；而原居民村西邊圍亦有2宗個案。東區則位列第三，出現9宗個案，其中4宗來被列入強制檢測名單的東發大廈C 座；另外，同屬舊樓、有50多年歷史的新都城大廈A座亦有1宗個案。

確診大廈｜元朗區單日增10宗個案 兩患者住西邊圍 東區再多9宗

▼1.26碧街和東安街封區．準備檢測工作▼

+ 4 + 4 + 4

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