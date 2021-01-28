新冠肺炎｜廣華醫院地盤5人染疫　承建商中國建築：今起停工14日

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-01-28 14:50

本港新冠肺炎疫情持續，《香港01》接獲消息，由中國建築承建的廣華醫院重建工程地盤，上周六起至少有5人先後染疫，有地盤工友投訴，地盤一直未有公布消息，僅停工兩日「做清潔」之後復工，惟之後再傳出有人初步確診，地盤卻繼續運作，擔心地盤鄰近油尖旺「指定區域」，恐造成大爆發。 中國建築回覆《香港01》時承認，上周末地盤有人確診，強調其後有曾停工做消毒，而地盤昨接獲衞生防護中心建議，會於今日起停工14日。廣華醫院確認，地盤先後有5人染疫，知悉承建商已安排員工做病毒檢測。

有地盤工友向《香港01》投訴，廣華醫院地盤上周六起有一位管工及分判商職員確認初步確診，但管方未有通知員工，僅稱地盤要做清潔，着工友在接着的周一及周二毋須上班，質疑管方想隱瞞消息。

「為趕工搵條命較飛」

工友又指，地盤隨後再有釘板工人「中招」，今次同樣沒有公布，甚至沒有停工，昨日（27日）亦繼續運作，加上地盤鄰近「指定區域」，炮轟管方為求趕工漠視健康，「依家搞到人人自危，係搵做野嘅人條命較飛」。

▼1月25日凌晨 佐敦受限區域封區令解除前情況▼

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▼1月24日 佐敦受限區域禁足令解除後情況▼

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中國建築：工友需持陰性報告方可進入

中國建築回覆《香港01》查詢時表示，上周末收到衞生防護中心通知，證實廣華醫院地盤有人確診，公司已即時配合衞生防護中心，提供了相關資料跟進。

中國建築表示，在收到通知後即時安排地盤停工，聘請專業消毒公司進行徹底清潔及消毒，並要求全體地盤人員進行檢測，所有工友職員必須持有48小時以內的呈陰性核酸測試報告，方可再次進入地盤辦公。地盤昨日下午接獲衞生防護中心通知，並將按建議由今日起停工14日。

中國建築重申，一直嚴格遵從衞生防護中心的指示，現時，所有職員、地盤員工及工人進入地盤前需進行健康申報、通過體溫檢測及消毒程序，方可進入地盤範圍。

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

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廣華醫院：包括地盤學徒、地盤工人

廣華醫院發言人回覆時確認，重建地盤早前有確診個案，一名地盤學徒及一名地盤工人在本周日（24日）確診，其後再有3名地盤工人經檢測後初步確診。

發言人指，有關地盤在1月24至26日停工進行徹底清潔及消毒，承建商已安排所有地盤工人進行病毒檢測。

承建商人於今日起停工14日。廣華醫院會與承建商保持緊密溝通，以跟進相關地盤的感染控制措施及整體工程進度。