新冠疫苗｜許樹昌指引入第三期報告屬世衞標準　新加坡亦等待科興

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-01-28 16:44

港府訂購其中一款內地科興疫苗仍然未公布第三期臨床報告，有聲音建議另一款已在內地接種的國藥疫苗，但國藥疫苗都未公布第三期報告。有專家指有第三期報告才引入疫苗，是世界衞生組織的標準，事實上新加坡與香港一樣都正等待科興的第三期報告；亦有專家解解釋引入疫苗屬重大公共衞生決定，各地監管機構有責任向藥廠索取資料及數據才購買以保障公眾安全，否則可構成公職人員行為不檢，「係成個人群潛在健康問題，係好重要決定，公職人員要小心謹慎履行。」

▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼

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新加坡亦同等待科興報告才考慮是否引入



政府疫苗顧問專家委員會成員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，疫苗要有第三期臨床報告才使用，是已發展地區及世界衞生組織的標準，歐美地區使用的輝瑞／BioNTech及莫德納疫苗的第三期報告都在《刺針》及《新英倫醫學雜誌》刊登，新加坡跟香港一樣已訂購科興疫苗，但當地都正等待科興的第三期報告才考慮引入。

許樹昌指，只引入有第三期報告的疫苗是世衞的標準。(資料圖片／余俊亮攝)

第三期報告可詳列疫苗安全、有效性、副作用、發病時間等



呼吸系統科專科醫生梁子超表示，疫苗引入香港與否，關鍵在於藥廠有無向各地衞生機構提供第三期報告的數據，因為報告可以詳細得知疫苗安全、有效性、副作用、發病時間、發病群組年齡，若單靠藥廠在新聞發布會上的資料則不全面，專家無法判斷疫苗的可靠度。

他認為藥廠向香港衞生署提交數據後，即使第三期報告無在權威醫學雜誌公布都無問題，「點解一定要搵期刊？都可以有錯誤」，反而衞生署及專家更有責任，按本地情況審核資料，因為注射疫苗屬重大公共衞生事故，一旦審批過程不嚴謹，可以構成公職人員行為不檢，「係成個人群潛在健康問題，係好重要決定，公職人員要小心謹慎履行。」

梁子超表示，第三期報告有詳盡數據，供專家分析疫苗的有效及安全度。（資料圖片）

國藥疫苗已內地注射與是否安全有效 不能相提並論



國藥疫苗已在內地注射逾千萬針劑，是否可以證明國藥疫苗安全有效？梁子超指無法相提並論，兩地接種的群組可能有別，仍然需要藥廠提交數據供專家考慮，雖然以往香港引入藥物時會參考其他國家「開綠燈」，但都是有多項研究、研發時間近10年、有兩個國家已使用後才會引入的藥物，而新冠肺炎疫苗只出現幾個月，每個地方都應該按自身疫情獨立考慮。