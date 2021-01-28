科興國藥｜湯家驊不同意等報告　孔繁毅：無報告不如棄顧問委員會

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-01-28 10:21

港府訂購的其中一款內地科興疫苗，遲遲未有第三期臨床報告，供港情況不明朗，特首林鄭月娥已請求中央協助，希望獲分配內地的疫苗，盛傳是仍未有第三期臨床報告，而內地已開始接種的國藥疫苗。行政會議成員湯家驊要求專家解釋，國藥疫苗不能在香港使用的原因，質疑他們「世人皆醉我獨醒」。政府疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅稱，第三期報告清晰交代疫苗的效用、安全等數據並不能妥協，坦言引入無第三期報告的疫苗，「不如唔好有委員會」。

▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼

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內地科興疫苗多番推遲第三期臨床報告時間，由原來最快本月（1月）到達，至現時供港無期。內地國藥疫苗跟科興一樣使用滅活技術，已經在內地接種逾千萬劑。湯家驊日前在社交平台，轉載專家憂慮國藥疫苗未有第三期報告供港的報道，指自己絕對相信科學，並極尊重專家意見，但專家要解釋多國都批准緊急使用的疫苗，惟獨香港未能使用的原因，質疑「世人皆醉我獨醒」，又稱現時「不是玩泥沙」，是關乎人命的問題，「救得一命得一命」。

報告會詳列不同注射群組的有效率

政府疫苗顧問專家委員會成員、港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅指委員會一致認為，疫苗要有第三期臨床報告才可引入，有關原則無法妥協，因為報告會詳列不同注射群組資料，特別是年齡群組，亦會清晰交代疫苗有效率、參與研究人數，「唔畀報告我哋係睇唔到」，例如某疫苗研究只有18至50歲接種者資料，無長者等高危人士接種後的情況，專家們「點可以建議」，要有詳盡數據並由同輩審閱再在權威醫學雜誌刊登。

湯家驊指，質疑專家拒絕容許國藥疫苗的決定。（資料圖片/林若勤攝）

雖印尼及內地已開始接種 惟當地無責任與港分享數據



內地科興及國藥疫苗同樣未有第三期臨床報告，但分別已在印尼及內地開始接種，孔繁毅指當地不會有仔細分析及無責任向香港分享數據，亦無為接種者抽血研究，即使現時無人接種後有嚴重不良反應，有關數據都無代表性。

孔繁毅直言，如果無第三期報告都引入疫苗，「不如唔好有委員會」，亦無資料再需要討論，認為香港疫情無歐美般嚴重，醫療系統未崩潰，有空間等待第三期報告，除非確診數字大反彈，已到「孤注一擲」時刻才需要考慮，但香港遠不到此困境。

孔繁毅認為要有第三期報告審閱疫苗功效，不能妥協。（資料圖片／盧翊銘攝）

另一委員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌補充，疫苗要有第三期臨床報告才使用，是國際及世界衞生組織的標準，第三期報告要經5名公證人審閱，亦會仔細詢問研究人員，可釐清不少問題加強外界對疫苗信心。他不評論湯家驊對專家的言論。