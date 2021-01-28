新冠疫苗｜國藥疫苗未出第三期報告　梁卓偉：需紮實數據才可審批

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-01-28 16:26

港府購買的內地科興疫苗，遲遲未交第三期測試完整報告。。特首已尋求中央協助，盛傳是希望中央分配內地國藥疫苗供港，惟國藥同樣未公布第三期完整報告。疫苗顧問專家委員會成員、港大醫學院院長梁卓偉今天（28日）表示，所有疫苗均需有紮實的科學數據和基礎，才可開展審批程序，無論是哪一款疫苗，審批程序均相同。他又稱，近日科興和國藥，都已向世衞遞交數據，相信未來數周會全面公布，希望香港能盡快獲得數據。

▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼

+ 3 + 3 + 3

被問到是否同意內地疫苗不需有第三期臨床研究的報告，就可在港使用時，梁卓偉稱，所有疫苗「最緊要係睇有無紮實嘅科學基礎，有無全世界，包括世衞都認可嘅數據支持，如果有，一定會做好審批工作。」他指，政府預購疫苗時，不需所有臨床數據，但到正式購買及分配時，處理就不一樣，需要紮實的數據，並經驗證及審批「得嘅就去用。」

梁卓偉表示，所有疫苗均需有紮實的科學數據和基礎，才可開展審批，無論是哪一款疫苗，程序亦一樣。（盧翊銘攝）

梁又表示，所有疫苗的審批程序都一樣，需有第一、二、三期的測試數據，「任何疫苗無論係緊急使用、恆常批准，都要睇紮實嘅科學數據」。不論是科興、阿斯利康的疫苗，「嚟嘅程序都一式一樣。」委員會早前已完成審批BioNTech疫苗，該疫苗不單在國際期刊已刊登數據，亦向委員會提交千多頁資料，內有很多不同數據。

他補充，近日見到科興和國藥，都已向世衞遞交數據，相信未來數周會全面公布，希望香港盡快獲得數據。他又稱，科興早前在國際期刊發表第一、二期數據，不認為科興不刊登第三期數據，又指這做法是國際慣例。

行政會議成員湯家驊昨天要求專家解釋香港不可使用國藥疫苗的原因，有成員堅持底線是藥廠必須提交完整的第三期臨床研究報告。