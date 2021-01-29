多圖｜屯門人好消息　兆麟新入境辦事處將開幕　換身份證毋須跨區

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-01-29 00:01

屯門兆麟政府綜合大樓近年落成，當中新設的入境事務處屯門綜合辦事處亦將開幕，佔地2,700多平方米，分四層提供「一站式服務」，屯門居民日後辦理身份證及護照，毋須再跨區到元朗。

另外，該處並擁入境處轄下全港最大婚姻登記禮堂，可容納110位賓客，採取高樓底及落地玻璃設計。該大樓的空中花園並會開放予新人「打卡」留念。

擬農曆新年後啟用 提供「一站式」服務

新設的入境處屯門綜合辦事處位於屯門兆麟政府綜合大樓，佔當中四層約2,700多平方米，每一層提供不同服務。助理首席入境事務主任（證件）林萱時表示，預計新辦事處將於今年第一季、農曆新年後啟用，將為區內居民提供「一站式」服務，包括辦理人事登記、旅遊證件申請、延期逗留申請，以及出生和婚姻登記。屯門居民毋須再跨區到元朗辦事處辦理身份證及護照，相信可以紓緩元朗服務需求，至於可分流到幾多人，會在啟用後檢視。

新設服務包括父母為新生嬰兒辦理出生登記時，在同一個櫃位就可以同步為嬰兒辦理旅行證件。另外市民在申領身份證時，亦可以同時提供申領旅行證件，可使用同一張即席拍攝或自備的證件相，毋須分兩次籌輪候。林萱時表示，每日服務配額與其他辦事處一樣。新辦事室加設了關愛設施，包括無障礙櫃位、育嬰室、嬰兒車停泊專區等。

設全港最大婚禮禮堂 有落地玻璃 空中花園供拍照

最大特色是地下的婚禮禮堂採取高樓底及落地玻璃設計，為入境處轄下全港最大婚姻登記禮堂，提供到72個座位及38個企位，共可容納110人，星期一至五每日可舉行14埸婚禮，星期六可舉行5場。另外，地方的戶外攝影專區及該大樓七樓的公用空中花園，可供新人與親友拍照留念。並設有停車位予新人使用。

一樓為自助服務站，提供4部自助申請證件服務、3部領取護照服務、1部澳門自助過關服務登記、1部身份證自助領證服務，現場有職員駐守協助。林萱時表示，有關自助機可於5分鐘內完成申請、拍照及付款。二樓為辦理旅行證件、延長在港逗留期限服務。三樓為人事登記處，設有3個接待櫃位、11個登記室、4個領取櫃位，並設有自助取籌機、自助電子填表服務站等。