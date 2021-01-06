逾7000人透過優才計劃來港定居　去年增近倍　87%來自內地

政府於2006年6月推出「優秀人才入境計劃」。保安局今日（6日）書面答覆自由黨立法會議員鍾國斌顯示，該優才計劃下，2020年有1,709人獲批來港定居，較2019年的874人增加96%，亦是推行14年來最多，至今共7,127人，約87%來自內地，其餘來自美國、澳洲、加拿大等，當中約48%從事行業屬「金融及會計服務」及「資訊科技及電訊」。

優才計劃由2006年6月起推出，至今吸引7,127人來港定居。當中6,179人來自內地，佔約87%。（資料圖片）

優才計劃由2006年6月起推出，至今吸引7,127人來港定居。當中6,179人來自內地，佔約87%；有159人來自美國、130人來自澳洲、127人來自加拿大；餘下532人來自其他國家地區。據當局統計，2020年有1,709人獲批，較2019年的874人增加96%，亦是計劃推行以來最多。

以從事行業計，「金融及會計服務」及「資訊科技及電訊」獲分配名額最多，合共佔48%。（資料圖片）

最多人從事金融界

以從事行業計，「金融及會計服務」獲分配名額最多，有1,767人，其次是「資訊科技及電訊」有1,625人，該兩個行業人數合共佔48%。「建築、測量、工程及建造」有535人，「商業及貿易」、「學術研究及教育」、「工業製造」，分別有462人、438人、429人。

保安局︰會持續檢視吸引更多優才

保安局指，優才計劃沒有行業限制，合資格的申請會獲提選至由行政長官委任的「輸入優秀人才及專才諮詢委員會」評核，甄選會考慮社會經濟需要、候選人的背景例如教育程度、專業資格、語文能力及未來在港發展計劃等因素後，就如何最理想地分配名額，向入境事務處處長提出建議。

優才計劃下，2020年有1,709人獲批來港定居，較2019年的874人增加96%，亦是推行14年來最多。（資料圖片）

當局表示，會持續檢視優才計劃的安排和成效， 吸引更多優才來港定居，並指已於2018年6月推出「科技人才入境計劃」，就輸入非本地科技人才實施快速處理安排，成功申請的公司會獲發配額， 以輸入相關人才從事研發工作。