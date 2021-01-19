李家超︰大潭峽懲教所將用作收留免遣返聲請人士　可容納160人

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-01-19 13:34

日前有報道指，有羈留在入境處轄下的青山灣入境事務中心人士稱受到不人道對待。保安局局長李家超今日（19日）表示，免遣返聲請人帶來社會很多困擾，聲請人都是非法入境或逾期逗留，沒有合法權利留在香港，但聲稱被遣返會受酷刑，不人道對待等，法律規定只可在聲請不成立的情況下，才可把他們遣返。

為加快處理有關問題，現時暫停運作的大潭峽懲教所翻新工程現已完成，將會用作新的羈留設施，並於短期內可開始使用。大潭峽懲教所有160個羈留額，投入服務後可增加羈留名額約三分之一，加大入境處處理更多羈留個案的能力。

保安局局長李家超今日（19日）表示，政府處理免遣返聲請人每年需花費大量公帑，2019年至20年度期間已花費了約9.5億元。（資料圖片）

上年度處理免遣返聲請人花費9.5億

李家超指，政府處理他們的問題上，每年需花費大量公帑，2019年至20年度期間已花費了約9.5億元，他們當中有打黑工的、有涉嫌搶劫、販毒和傷人等罪行的，帶來不少治安問題，針對濫用機制的聲請人，不少市民一直敦促政府盡快將他們遣送離港，以減輕公帑的長期負擔及治安威脅。

累積個案已由逾1.1萬宗降至數百宗

李續說，自2016年初，特區政府已展開全面檢討，並實施多項措施針對每個環節，這包括在源頭打擊偷渡和逾期逗留、加快審核聲請和上訴、加快遣返、加強打擊黑工等，數據顯示各項措施都有實質成效，現時尚待入境處處理的個案由最高的超過11,000宗，大幅回落至數百宗，而尚待上訴委員會處理的上訴亦由最高的超過6,500宗下降至約1,700宗。

他說，為進一步強化措施，政府於去年12月向立法會提交《2020年入境(修訂)條例草案》。草案將有助防止聲請人的拖延手段死灰復燃、有助加快審核工作，更針對遣送、羈留、源頭堵截和執法等各方面的改善措施，提供更清晰的法律基礎，立法會的草案委員會將於明天（1月20日）召開首次會議。

李家超：干犯嚴重罪行、有治安風險才被羈留

他說，有聲請人因涉嫌干犯搶劫、傷人、販毒等罪行被捕，嚴重破壞社會治安，令不少市民擔憂，而警方已大力打擊有關罪案，但在2020年頭11個月，仍有800多名獲擔保外釋的非華裔人士，當中絕大部份為聲請人，因涉嫌干犯刑事罪行被捕，情況不可忽視。

為保障社會治安不受破壞，現行羈留政策會把干犯嚴重罪行、有治安風險、有機會潛逃或再犯罪的聲請人羈留在可容納最多500人、現行唯一的有關羈留的入境處轄下的青山灣入境事務中心，確保這類應被遣返的人不會對市民構成威脅。

青山灣入境事務中心扣留涉嫌干犯搶劫、傷人、販毒等罪行被捕的非法入境人士。（資料圖片）

大潭峽懲教所助加快處理羈留個案

《入境條例》中，容許入境處把聲請人羈留在入境處設施或懲教院所，政府一直積極探討利用懲教署轄下的空置院所增加羈留名額，現時暫停運作的大潭峽懲教所翻新工程現已完成，將會用作新的羈留設施，並於短期內可開始使用。大潭峽懲教所有160個羈留額，投入服務後可增加羈留名額約三分之一，加快入境處處理更多羈留個案。

他說，大潭峽懲教所將由懲教署負責日常管理，被羈留於大潭峽懲教所的聲請人是按《入境條例》下被羈留，而不是《監獄條例》下的囚犯，待遇與被羈留在青山灣入境事務中心的人類似，這做法是現行法律允許，不需修例。