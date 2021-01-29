新冠肺炎．1.29｜增50宗確診　專家指過年前須減至個位數才減風險

撰文： 鄭翠碧 陳家怡 袁澍 張嘉敏 黃金棋 王潔恩 鄧穎琳 金偉諾 曹家駿 最後更新日期： 2021-01-30 01:08

新冠肺炎第四波疫情未止，今日新增50宗確診個案，累計10,372宗個案。初步確診個案則有30多宗。 荃灣綠楊新邨R座18樓有多個單位居民確診，全層其他住戶須送檢疫中心。

▼四個指定強檢區域▼

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

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確診大廈｜患者住所全覽 北角新都城爆疫 樂民新邨四人中招

【01:05】新冠肺炎疫情反覆，周五（29日）新增50宗個案，48宗是本地個案，其中16宗源頭不明。衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料。當中九龍城區新增11宗確診個案，超過油尖旺區的8宗，成為全港最多患者居住的地區，土瓜灣樂民新邨樂基樓四人確診。

東區個案仍在增加，除了周四封區強制檢測的東發大廈再增1個案外，與其毗鄰的北角新都城大廈A座新增3個案，為日前患者的關連個案，相信是同住家人。

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確診食肆｜增10間 荃灣富都茶餐廳上榜 綠楊新邨患者光顧美心MX

1月30日【00:20】本港周五（29日）新增50宗個案，當中有48宗本地感染，16宗屬源頭不明個案。衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多10間食肆上榜，其中荃灣佔4間，包括富都茶餐廳和綠楊坊美心MX；尖沙咀HYC Bar & Lounge上榜，以及有3間油尖旺區的酒店有患者曾入住，其一為指定檢疫酒店君怡酒店。

張竹君上司黃加慶調職 醫生協會：莫名其妙 陳凱欣：不認為問責

【23:50】《香港01》周四（28日）晚上接到消息，指衞生防護中心總監黃加慶將由今天（29日）起，平調出任新開設的「公共衞生服務總監」，為期半年至7月28日。中心總監的職權「一開二」，黃主力負責非傳染病事項，衞生署其後深夜證實事件。原衞生署副署長林文健醫生今起接任衞生防護中心總監一職。



有衞生防護中心的職員向記者反映，不少員工對黃加慶都有不滿，質疑他抗疫不力。前食物及衞生局政治助理陳凱欣就稱，黃加慶雖然「低調」，但對傳染病甚有認識，而且只屬技術官員非負責決策，若政府因疫情未能平息而有這個調職的安排，「我覺得有唔公平，就算要人負責，佢唔係最大責任。」

綠楊新邨18樓全層檢疫 居民：若圍封或撤離 盼盡早通知準備

【23:00】衞生署今日（29日）公布新增50宗新冠肺炎確診個案，48宗屬本地個案，源頭不明個案佔16宗。

早前納入強制檢測大廈名單的荃灣綠楊新邨R座，第18樓半層單位共有6名住戶染疫，涉及四個單位，相信該層或有環境污染，餘下四個單位住須撤離檢疫。

該座居民指，擔心大廈疫情惡化，若當局要圍封大廈再做強制檢測，或安排撤離行動，期望可以提前一日通知，強調只想及早準備，不會提前離開。

新填地街唐樓隔離令屆滿 食肆老闆回店：啲嘢臭晒 唔知點交租

【22:28】新填地街20至26號唐樓一批居民確確診，加上內有多個「劏房」，衞生署本月15日向該大廈發出隔離令，有效期至昨晚（28日）午夜，期間所有人不能留在範圍內。於大廈地下開設食肆的陳先生，被封舖14日，現擔心交租出現問題，「點解政府做錯，要我承擔，嗰日又唔畀我擺返啲食物，啲嘢臭晒掉晒！」他感到非常心酸，又表示不少市民不敢到來附近購買食物，生意回復無期，現時正與業主商討租金問題，並希望政府可以適時協助。

陳先生說，政府封店太突然，根本來不及將食物放入冰箱內，全部變壞，損失慘重。（梁煥敏攝）

將軍澳醫院59歲新冠肺炎男患者出走一小時 換來今判監14日

【22:00】將軍澳醫院一名59歲新型肺炎確診男病人，8月1日一度離開醫院，約一小時後自行回到急症室。該名男子因違反《預防及控制疾病規例》（第599A章），今日（29日）於觀塘裁判法院被判處即時監禁14日 ，即336小時。

▼北角東發大廈強制檢測▼

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新冠疫苗｜科興回覆01：有能力按要求供港 正整理數據撰臨床論文

【18:40】科興今天（29日）終回覆《香港01》查詢，指正陸續整理和分析不同國家的研究數據，「我們正陸續和各國臨床研究的研究者討論和準備論文撰寫事宜，暫無準確信息。」科興又透露，一直積極與香港政府有關部門討論。對於科興能夠向世衞提交數據，科興稱因為世衞並不要求一次性完整提交，亦未要求必須有刊登權威性醫學期刊或同行評審的數據。科興說，如果獲港府批准使用，有能力按照港府的要求供應疫苗。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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逾550勞工界工會聯署促港府正視失業 立即發放每月9千失業援助金

【17:00】新冠肺炎疫情持續一年，本港失業率不斷上升。香港工會聯合會、港九勞工社團聯會、港九工會聯合總會及多個公務員工會，今日（29日）與勞工及福利局局長羅致光等官員會面，促請政府從速落實發放失業援助金等四大範疇措施。



香港勞工界逾550間工會並聯署，要求政府正視失業惡化，針對問題精準施策。

逾550勞工界工會聯署促港府正視失業，要求立即發放每月9千失業援助金。(袁澍攝)

【16:53】張竹君：荃灣綠楊新邨R座：早前要強制檢測，陸續18樓單位有確診，累計3單位在18樓，另有1宗初步確診都是18樓。18樓或有污染，那層合共8單位，故餘下4單位屬密切接觸，須送檢疫。

廣華醫院重建項目，合共5確診人士屬工作人員，會發出強檢令，所有工作人員及留兩小時人士須強制檢測。

深水埗麗安邨麗平樓2單位4人染疫須強檢 張竹君提醒：強檢會執法

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理(質素及標準) 劉家獻交代最新疫情。今日新增 50 宗確診個案，其中48宗本地個案，16宗無源頭。

增50宗確診16宗無源頭 綠楊新邨R座18樓半層單位6確診 全層檢疫

張竹君表示，新增多幢強檢大廈，包括深水埗麗安邨麗平樓。紅磡溫思勞街31號、必嘉街樂嘉大廈，油麻地窩打老道9-15號榮德大廈。

一連兩天有新冠肺炎患者驗屍才知染疫 87歲男死者兩名家人已確診#10324確診者是早前確診者的家人，該人士於1月23日在家暈送院，其後離世。家人其後陸續確診，富山殮房法醫取死者樣本化驗，證實屬陽性。

新冠肺炎｜瑪麗醫院心胸外科病房天花再滲漏 三人滴中須醫學監測

劉家獻表示，瑪麗醫院出現滴水事件。心胸外科天花滲漏，病房上面是隔離病房，當中有新冠病人，心胸外科房有一名病人被滴中，故須醫學監測；另分別一名護士及支援員工被濺中，二人須監測。

政府推網站供查新冠疫苗電子針卡、檢測紀錄 疫苗紀錄作社區用途

【16:30】政府今天（29日）推出「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」網站，一站式向市民發放新冠疫苗的官方和最新資訊。網站在稍後亦會提供疫苗接種計劃的詳情，並會連結計劃的網上預約系統，方便市民在網上預約接種疫苗的時間和地點。



網站內容指，儲存於電腦系統及醫健通的新冠疫苗紀錄將會顯示市民準確及最新的疫苗接種資料，成為未來用作醫療及社區用途的重要紀錄。

網站相關的連結可以同時查詢電子檢測紀錄、電子針卡。（網站截圖）

新冠肺炎｜專家稱未來兩周確診遏至個位數 新年聚會才減風險

【14:20】農曆新年將至，在疫情下的新年與過往截然不同，不少市民期望政府可在新年前放寬社交距離措施。呼吸系統專科醫生梁子超今日（29日）指出，如市民期望新年可有家庭聚會及放寬防疫措施，每日確診數字要跌至個位數才可減低風險。他強調未來14日是關鍵，除工作外須避免與非同住家人接觸，並直言「世界無不勞而獲，如果有期望就要努力」。



被問到會否擔憂新年後疫情再出現反彈，梁認為如可在14日內將個案總數減至愈低，如不幸出現反彈，亦可能只是由個位數升至10多宗，認為「對社區風險都唔大」。因此他促市民近期避免高危活動，「辦年貨都要避免多人時段」。

【13:00】消息指，本港今日新增逾50宗確診個案。

強制檢測｜政府抽查深水埗六幢住戶逾220人 向14人罰款5000元

【12:09】深水埗民政事務處、深水埗警區和醫療輔助隊今日（29日）在深水埗6幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動。行動由早上約七時開始，至約十時三十分結束。政府派員於該六幢大廈出入口查核住客的檢測證明，並到該等大廈內進行抽查，確認他們是否已按有關要求進行檢測。

在整個行動中，政府共檢查了超過220名居民的檢測報告，其中14名人士違反強制檢測公告，政府已向該等居民處定額罰款5,000元，並發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。

【11:30】早上約11時半，東發大廈現場開始解封，警員開始收拾物品。



政府表示，早上約七時宣布已完成強制檢測行動。隨後在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士是否已接受強制檢測。政府宣布執法行動在今日早上約11時30分完結。至相關執法行動完成，發現約有15人未進行強制檢測，已向他們處定額罰款5,000元和發出強制檢測令。



政府表示，了解到有不少居民在1月26日至1月28日期間，已於百福大廈正門與新都城大廈後門中間的一段道路設置的檢測站接受檢測，共有約1 300人已接受檢測，包括東發大廈A、B、C及D座居民、訪客及工作人員。

港府將收緊機組人員檢疫安排 工會：每次離家35天、收入再減

【10:45】港府早前預告，現獲豁免檢疫的機組人員，將來抵港後需在指定酒店檢疫14天，新安排或於下月實行。國泰有意讓機組人員自願參與連續21日的「閉環式」工作，即三星期內不入境香港，之後再隔離14日及放假休息14日。



國泰空中服務員工會主席王思敏表示，暫未清楚新安排實施日期，惟若連同檢疫日期，未來機組人員每次工作的離家時間長達35天，難以照顧家庭，加上農曆年將至，估計不少機組人員未必願意長期離家，屆時航班數目或再減。

政府擬停業處須確保顧客用安心出行 黃傑龍憂有機會引起顧客矛盾

【10:20】港府日前向立法會提交文件，擬勒令停業處確保顧客須用「安心出行」，或持陰性證明者可優先入場。



餐飲業組織「稻苗學會」會長、連鎖餐廳負責人黃傑龍在電台節目中指，若要求顧客使用「安心出行」，擔心可能引起行業與顧客之間的矛盾，例如長者或沒有手機，或顧客只用電話隨便掃一掃。



他又指，除非疫情嚴重，否則擔心實施時確診數字已大跌，甚至已經「清零」，變相擾民。

東發大廈圍封│有食肆員工全晚未獲安排檢測 7人各被罰5000元【10:00】政府昨晚於北角錦屏街東發大廈突擊「封區」，並於早上7時安排持有檢測證明的住户可離開。



於東發大廈有餐廳員工離開時，被指未在指定時間進行檢測，7名員工每人被發5000元告票。他們稱昨晚封區後，有政府人員要求他們留在店內等候檢測，他們逐輪流休息及拉下半閘，惟至早上仍未有人拍門安排。



餐廳老闆許先生稱，已即時快鏡翻看閉路電視，未有發現有人拍門通知，批評當局行動有漏洞及不合理。

【09:40】康文署表示，一名外判保安員確診2019冠狀病毒病。該名外判保安員於油尖旺區香港文化中心工作，最近一次上班日期為1月25日，而香港文化中心所有設施在去年12月10日已暫停開放。她於1月27日獲通知確診。

該名員工最近沒有外遊紀錄，工作時有佩戴口罩，並有遵守防疫措施，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

東發圍封│近三成住戶無人應門 梁子超：明顯有住戶事先搬走【09:30】政府在北角東發大廈的強制檢測行動結束，暫無發現確診個案。呼吸系統專科醫生梁子超指，東發一帶出現爆發，封檢卻找不到確診者，660戶有190戶無人應門，比率偏高（約29%），明顯是有住戶事先搬走的情況，他批評政府在社區屢現確診才介入是存在「時差」，日後應更早採取行動，避免住戶離開，錯過病毒傳染力最高的時機，致疫情擴散。

東發大廈圍封│住户登記檢測後 仍被貼告示指無人應門 批不合理

【09:15】政府昨晚突擊圍封於北角錦屏街東發大廈，今早住户於登記後獲准離開，有人稱要趕上班，亦有人帶同行李離開。有住户稱，昨晚登記檢測後仍被政府人員於門口貼上告示，稱他未有應門，認為有關行動不合理。此外，有住户則不滿太遲派發糧食，昨晚只可靠蘿蔔糕作晚餐。

東發大廈圍封 區議員指檢測數字強差人意 估算僅佔人口一半以下

【09:00】昨晚北角東發大廈ABCD座列受限區域，須圍封至今早7時，為政府第三次封區。



當區區議員李予信今日在電台節目表示，對今次封區成效有極大質疑。他說，現時只有約475名居民接受檢測，他指東發大廈有大量劏房，至少估計有過千名住客，即現時的檢測數字下，只有現時人口的一半以下，形容檢測數字強差人意。

新冠肺炎｜強制檢測後未發現確診 190戶無應門 東發大廈未解封【07:30】東發大廈住户登記後可取得一盒口罩離開。有住户稱，曾於早上5時許下樓嘗試離開不果，對整體安排滿意，但指政府應更早「封區」，以令居民安心。有住户則不滿政府太遲派發糧食，稱昨晚只可食蘿蔔糕作晚餐。

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【07:00】政府聲明指，今日（29日）上午約七時完成東發大廈強制檢測行動，並正在現場進行執法行動，確認所有人士已接受強制檢測。政府會另行公布正式解封時間。

政府指自今日上午七時起，北角指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

政府昨日於「受限區域」內設立12個臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨二時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測。截至今日凌晨二時，約475名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約660戶，扣除C座住戶被撤離的6及7號單位，約190戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府指並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

▼東發大廈封區情況▼

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▼東發大廈封區情況．物資▼

衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多6間食肆上榜，包括啟德啟朗苑的百份百餐廳及意樂餐廳；深水埗區的黃金冰室及君好粉麵專家；元朗形點I的Pizza Express。另外，有確診者曾到訪佳美航空膳食大樓。

此外，列表顯示，有患者曾到黃埔花園紫荊苑4、8、10、11及13座；亦有患者曾到訪有不少長生店的長樂大廈，又往富山公眾殮房。

確診食肆｜增6間餐廳 啟德意樂餐廳、形點Pizza Express上榜

昨日總覽：新冠肺炎．1.28｜東發大廈突襲封區檢測 政府料早上7時可解封

北角東發大廈突襲封區檢測 居民：若驗出陰性將考慮暫時搬走

東發大廈封區檢測 A、B、C、D座列受限區域 目標明早7時完成

北角東發大廈今早取污水様本 黃錦星：樣本陰性不代表大廈無患者

▼東發大廈封區情況．居民檢測▼

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▼過去14日患者住所及行蹤▼

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確診大廈｜東區增9宗個案 超油尖旺區居首 西半山樂信臺3座上榜

【00:10】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，東區錄得9宗新增個案，超越7宗的油尖旺區，成為全港最多患者居住的地區，當中5宗來自受限區域的東發大廈C座；位處筲箕灣的居屋東濤苑旭濤閣亦增2宗。

▼東發大廈封區情況．官員巡視▼

增39宗確診 韓國輸入個案帶英國變種病毒 揭早前兩個案皆有變種

憂機組人員檢疫14日 FedEx計劃暫撤香港機師到三藩市

何栢良料紅磡粥店一周前爆發、傳多於一代 病毒活躍社區令人擔心

強制檢測大廈｜麗港城7座上榜 兩染疫住戶單位同座向相距十多層

【00:01】疫情未止，協助港府控制疫情的衞生防護中心總監黃加慶突然調職！消息透露，由周五（29日）起，衞生防護中心總監的職位，將會「一分為二」，一人主責跟進傳染病，另一人主理非傳染病，即公共衞生服務(Public Health Service)，黃加慶將平調任公共衞生服務總監，為期半年，即任期至7月28日。

衞生防護中心總監黃加慶突調職 周五生效

紅磡殯儀業界憂封區影響喪禮或落葬服務 盼豁免從業員進出受限區

新冠疫苗｜港大研究指僅46%市民有意打針 兩月內急跌18個百分

港府倡勒令停業處確保顧客須用安心出行 持陰性證明者優先入場