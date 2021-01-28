北角東發大廈突襲封區檢測　居民：若驗出陰性將考慮暫時搬走

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-28 22:43

本港第四波新冠肺炎疫情持續，政府今日(28日)傍晚再突擊封區，因應至少13人染疫的北角錦屏街東發大廈，懷疑由於住戶共用天井出現垂直傳播，當局決定將東東發大廈A座至D座劃為「受限區域」，住戶全部要禁足等候強制檢測。 大廈居民接受檢測後，每人均可獲發一袋物資，包括印尼泡麵、礦泉水、罐頭午餐肉等。亦有居民回家才得悉封區的情況，「好緊張囉，但C座咁樣，封咗都好啲嘅。」

東發大廈封區情況

政府專家顧問、港大微生學系講座教授袁國勇昨日（27日）到北角東發大廈C座視察，發現6、7號單位有垂直傳播嘅情況，隨即6、7號住戶須撤離。其後，政府當局今晚更突擊封鎖東發大廈A至D座。

檢測後可獲發印尼泡麵、百歲山礦泉水

北角錦屏街今晚7時，突然有大批警員飛奔於錦屏街，以膠帶及圍欄封鎖馬路，並有逾10名身穿藍色保護衣的工作人員到達；亦有拖車陸續將停泊的車輛拖走，以清理現場的街道。

隨後有數輛貨車駛至，工作人員搬運物資至街道兩旁，包括POP MIE印尼泡麵、維他蒸餾水、維他奶、百歲山礦泉水、長城牌午餐肉等，並開始搭建帳篷。

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居民：C座咁樣封咗都好啲

在此期間，不少東發大廈住戶探頭觀察街外情況，而居於大廈B座的邱女士，則徬徨地站在街上，不知如何回家。她表示，今早已外出做檢測，剛剛得悉封區的情況。「好緊張囉，但C座咁樣，封咗都好啲嘅。」

邱續指，希望政府明日便解除封鎖，倘若大廈的確診個案增加，同時檢測為陰性，將考慮暫時搬離家中。問到午餐肉、礦泉水等物資是否足夠，她表示「呢啲都OK，做到咁樣都幾好。」

有居民對物資卻不屑一顧

其後約9時20分，東發大廈的居民陸續分批下樓，以接受檢測，每人均可獲發一袋物資，但有居民卻對物資卻不屑一顧。而現場所見，根據工作人員的服裝，是次檢測應由Prenetics檢測機構負責。