李東海小學林麗棠死因｜胞妹稱法庭還姊公道　對校長仍卸責感莫名

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-01-29 16:45

林麗棠老師的死因研訊，揭露了林在東華三院李東海小學任教時，遭時任校長羅婉儀的壓迫，最終走上絕路，死因庭今(29日)裁定林死於自殺。林的胞妹聽取裁決後感激裁判官還其姊一個公道，認同她工作上的熱誠，在工作上亦無犯下大錯。其妹早前在接受《香港01》訪問時曾透露，其姊原本打算該學期後放下圖書館工作，專注學生的成長，惟胞姊最終「等唔到」。對於羅校長在庭上仍企圖推卸責任，指林的家人和好友也有責任，其妹直言實在太過，又指羅至今仍卸責，不明這是甚麼心態。

研訊證其姊工作未犯大錯

林麗棠老師的胞妹及父親，一直都有到庭聽取聆訊，其家屬聞判後均激動落淚，胞妹林麗珠在裁決後直言，過去20個月好辛苦，很感激裁判官「還咗家姐一個公道」，證明胞姊在工作上未犯大錯，更認同了胞姊工作上的熱誠。

讓教育界上司知應如何履行責任

她指事件讓教育界知道，上司應如何履行責任，要為自己的行為負責任。她表示，胞姊這樣離世「未必喺一件好嘅事」，相信胞姊學生承受的痛楚，也不會比她少，但冀這事能讓社會汲取教訓，不要令事件重演。

各方對裁決的看法。（詳看下圖）

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質疑羅是否仍有資格領取公積金

被問到有否想對羅說的話，她表示，起初一度羅感到少許抱歉，但經過聆訊後，對羅的抱歉蕩然無存。對於羅仍想推卸責任，胞妹感到遺憾，又稱「唔知佢（羅）出於咩心態」，但希望羅明白，當她拿起聖經在庭上宣誓，她所相信的神必會作出最適當的審判。另外，胞妹要求教育局審視羅是否仍有資格領取公積金。

林老師對自身痛苦總是輕描淡寫

連日出席聆訊的林麗珠早前向《香港01》透露，其姊生前不時向她傾訴羅校長的過分行為，但「往往對自己的痛苦感受輕描淡寫」，由於羅一直不滿意其姊的工作表現，胞姊本打算放棄圖書館工作，專注教學助學生成長，但卻「等不到了」。胞妹直指羅校長在庭上企圖推卸責任，更指家人和好友也有責任，直言：「實在太過分，簡直是在他人的傷囗上灑鹽。」

證人供稱事發經過。（詳看下圖）

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父聽羅校長庭上發言時有握拳

家屬雖然有委派大律師出席聆訊，但林老師的胞妹及父親，每天也有到庭聽審，其父有時聽到羅發言時不禁握拳，胞妹至聆訊結束，仍不住哽咽，驟然痛失摯親，家屬似乎仍未能釋懷。

林老師是愛護家人的大家姐

林麗珠說，林老師是家中長女，自幼便承擔了不少家庭責任，她從不推搪或埋怨，一直默默為家人付出，尤其照顧她這個妹妹，常在她徬徨無助時陪伴、支持和鼓勵。她形容林老師是一個堅毅、有承擔、有計劃、負責任和愛護家人的大家姐。

被校長責罵後在西鐵月台嚎哭

林老師生前亦不時向胞妹傾訴羅校長的過分行為，不過，胞妹稱林老師「往往對自己的痛苦感受輕描淡寫。」胞妹透露，在林老師去世的前一年，林老師不止一次透露因被羅校長責罵後在西鐵月台嚎哭，但她事後總表示「喊過後便舒坦了一些。」

庭上曾提及時任校長羅婉儀的出位言行。（詳看下圖）

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指其姊一直努力配合校長的要求

胞妹亦透露，林老師面對羅校長的挑剔時，盡力配合，可惜但隨著日子的過去，林老師絕望地發現無論她怎麽努力，羅校長都會不滿意她的表現。

除了在眾老師在庭上透露的事件，胞妹指林老師曾透露，羅校長更會得知老師會去台灣旅行時，要求老師幫她特意去修理她的雨傘。對於羅校長在庭上一概否認各老師對她的指控，胞妹稱她也從其姊口中聽過相關事件，而林老師已離世，不可能與其他老師「夾囗供」。

認為羅是其姊離世觸發者

胞妹形容羅校長為其姊離世的「觸發者」，但羅卻一直企圖推卸責任，她不禁反問：「她（羅）拿著聖經向全能天主作出宣誓下，竟然表示自己在事件中唯一做得不夠好的地方，是一時情急下、以哀求的囗吻叫林老師考慮辭職，更多次更改供詞和完全否認指控，真的問心無愧嗎？」胞妹妹今在庭外再被問及對羅的看法時，直指，羅所相信的神必會作出最適當的審判。

指羅從未私下向家屬致歉或慰問

對於羅校長堅稱不知林老師抑鬱症「咁嚴重」，胞妹直指大家對羅校長的可信性「心裡有數」，又反問：「一個長期面對自己會緊張至大哭的下屬，其情緒狀況是否值得關注？」她質疑羅的表現是否一個合格上司應有的表現。她又指，羅事後從未私下與他們接觸，或向他們道歉或慰問，她與家人仍在考慮會否對羅校長再作追究或跟進行動。