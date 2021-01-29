政府推網站供查新冠疫苗電子針卡、檢測紀錄　疫苗紀錄作社區用途

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-01-29 16:33

政府今天（29日）推出「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」網站 ，一站式向市民發放新冠疫苗的官方和最新資訊。網站在稍後亦會提供疫苗接種計劃的詳情，並會連結計劃的網上預約系統，方便市民在網上預約接種疫苗的時間和地點。 網站內容指，儲存於電腦系統及醫健通的新冠疫苗紀錄將會顯示市民準確及最新的疫苗接種資料，成為未來用作醫療及社區用途的重要紀錄。

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政府發言人表示，待疫苗接種計劃正式展開後，該網站亦會提供疫苗接種計劃的詳情，並會連結計劃的網上預約系統，方便市民在網上預約接種疫苗的時間和地點。政府亦會推出短片清楚解釋網上預約的程序，以及在社區疫苗接種中心接種疫苗所需注意的事項。

網站在稍後亦會提供疫苗接種計劃的詳情，並會連結計劃的網上預約系統，方便市民在網上預約接種疫苗的時間和地點。（資料圖片／張浩維攝）

發言人稱，專題網站以文字、資訊圖表和多媒體形式，就政府採購的新冠疫苗以及疫苗接種計劃發放準確和第一手的資訊，並澄清不實信息，讓市民對有關事宜有正確的認識。網站目前的主要內容包括：

•最新消息：包括哪一種疫苗已通過嚴謹的審批程序，按《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章）獲認可在本港緊急使用，以及獨立的顧問專家委員會就疫苗的專業建議和意見； •常見問題：包括接種新冠疫苗的好處、可供選擇的新冠疫苗、使用新冠疫苗的建議、不同組別或情況是否應該接種新冠疫苗等，並對疫苗的誤解作出正確解說； •教育及媒體資源：包括一系列短片、動畫和資訊圖表，介紹疫苗的安全、有效性和成分等資訊； •「醫健通」及查詢疫苗接種紀錄：介紹「醫健通」和將來可透過「智方便」查詢疫苗接種紀錄；及 •醫護專業欄目：載有給醫護人員參考的資訊和指引。

網站相關的連結可以同時查詢電子檢測紀錄、電子針卡。（網站截圖）

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網站內容提到，新冠疫苗的詳情，包括疫苗類型、名稱、接種日期和地點，連同其他屬於可互通資料範圍內的疫苗紀錄，將會記錄於衞生署在社區疫苗接種中心提供的電腦系統。已登記醫健通的市民可透過「醫健通eHealth」手機程式查閱新冠疫苗紀錄。如醫護機構已取得醫健通有關用戶的互通同意，亦可閱覽其新冠疫苗紀錄。網站指，疫苗紀錄是市民整體健康紀錄的重要部分，醫健通提供了一個安全及終身的電子平台以儲存和互通這些紀錄供日後使用，包括醫療和社區用途。因此，政府鼓勵接種新冠疫苗的市民參加醫健通。登記醫健通全屬自願及費用全免。

如果沒有參加醫健通，在接種疫苗後，市民亦會於社區疫苗中心取得一份列印文本，顯示所接種疫苗的細節。已經登記「智方便」的市民，可以透過「智方便」的「2019冠狀病毒病電子疫苗／檢測紀錄」服務去查閱及下載電子疫苗紀錄。