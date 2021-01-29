新冠肺炎｜否認主張修例繞過專家引入疫苗　湯家驊：政治上不可行

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-01-29 13:03

復星醫藥及德國藥廠BioNTech疫苗獲政府認可，可在香港作緊急使用。惟內地科興疫苗因欠缺第三期臨床報告，仍未獲准於香港使用。特首林鄭月娥日前承認，已向中央請求分配國藥疫苗供港。國藥疫苗在內地已開始接種，但同樣未有第三期臨床報告。 《無綫新聞》日前訪問行會成員、資深大律師湯家驊，報導指即使欠缺第三期臨床報告，政府亦可透過修例，給予食衞局局長更多權力，以引入疫苗。湯家驊今日（29日）在Facebook發鄭重聲明，批評無線電視的訪問暗示其主張修例繞過疫苗專家小組引入另類疫苗的報導並不正確。 湯家驊回應《香港01》電話查詢指，他並不主張修例繞過疫苗專家小組引入疫苗，指「即使法律上可行，但政治上不可行」，不過亦須視乎實際情況，若專家小組的意見不一致，決定權或落於政府手中。

《無綫新聞》的報道中指，湯家驊在訪問中表示，若專家委員會最終都不建議引入疫苗，可修例給予食物及衞生局局長更多權力作決定。湯家驊今日在Facebook發表聲明，指訪問中暗示他主張修例繞過疫苗專家小組引入另類疫苗，內容並不正確。

湯家驊在聲明指，他在該訪問中一再強調，假若小組一致反對引入某種疫苗，政府強行引入該疫苗是違反現有法律精神和既有機制。當記者再追問，若政府堅持，在法律上有什麼方法時，他才回答可以修例給予食衛局長更大權力。他強調「個人一向立場是希望專家們不要墨守成規而輕市民生命，以天下太平之準則應對生死巨變」。

湯家驊接受《香港01》查詢時再度表示，他並不主張修例繞過專家小組引入疫苗，強調若小組一致反對引入某種疫苗，政府強行引入該疫苗是違反現有法律精神和既有機制，這種情況下修例強行引入疫苗亦不可行，不過亦須視乎實際情況，若專家小組的意見不一致，決定權或落於政府手中。湯家驊補充指，當時《無綫新聞》記者追問若政府堅持，在法律上有什麼方法引入疫苗，他才回答可以修例給予食衛局長更大權力。

▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼

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暗批要求強制全民檢測的人「強加理想於別人身上」

湯家驊表示，討論社會議題上，出現不同意見乃正常之事。但很多時，市民也忽略了理想與實踐的距離。例子有如特區政府早前突然圍封個別地區進行強制檢測，動用了三千公務員，圍封過百座大廈，檢測了近七千居民，卻即時引來強烈批評。政府這次行動所動用的資源，引起的民眾不便，甚至不安，是有目共睹的。湯家驊指，「那些每天高聲叫嚷着要全港進行強制檢測的人，不知終於會否明白到，理想與實踐在現實生活中，有時不是那麼容易拉近的」。

湯家驊認為，特區是一個自由社會，即使未有真正民主，但尊重不同意見卻是最基本的要求。那些希望把自己的理想強加於他人身上的人，應該明白到政府管治的難處。當要為一己之見負上責任時，就可能更易看到負責任的難處，他認為「如果我們明白這點，不要說抗疫，便是普選也最終指日可待」。