電話卡實名制｜全球四分三國家155司法區已推　邱騰華：港應看齊

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-01-29 18:04

政府明天起，就電話儲值卡實名制作公眾諮詢。商務及經濟發展局局長邱騰華指，全球有約155個司法管轄區，超過4分之3的國家就電話卡推行實名制，包括內地、澳門以及日韓、新加坡等國家，指香港應共同承擔打擊罪案的罪案的責任。

1月29日，商務及經濟發展局提出，就電話智能卡實名登記制度展開公眾諮詢。（梁鵬威攝）

諮詢文件中引述全球移動通信系統協會於2020年3月所發表的文件，指全球大約155個司法管轄區，已實施電話智能卡登記規定，包括澳洲、法國、德國、意大利、日本、馬來西亞、新加坡、南韓及台灣等，歐洲及香港周邊國家及地區。

邱騰華指，香港是次諮詢立法，是與其他國家看齊。政府是次以打擊罪案為由推動電話卡實名制。被問到如騙徒改以外國電話卡犯案，做法成效會否大減時，邱騰華指，現時有超過4分之3的地方都有採取實名制，「我哋今次加埋去做，其實係共同承擔打擊罪案呢個目標，相信未來有其他國家陸陸續續加入去，令到大家有效打擊情況。」

澳洲2000年引入儲值卡身分查核規定

諮詢文件亦列舉了澳洲、澳門及新加坡現行做法。當中澳洲於2000年引入儲值卡身分查核規定，購買儲值卡的用戶須向電訊商提供姓名、身分證、地址及電話卡持有數目等，亦有限制每人只可登記不多於5張儲值卡。

澳門亦於2019年實施登記制度，涵蓋月費服務及儲值卡，需要用戶提交姓名、出生日期及身分證號碼及副本，推行約300日後未登記就會被停用，之後180日內用戶可登記資料以重啟被停用儲值卡。澳門的商業客戶亦需要提交商業登記名稱及號碼資料，並由商業/企業的授權代表個人資料，才能申請電話服務。

新加坡限登記用戶最低15歲 每用戶最多持3張儲值卡

新加坡自2005年起記錄儲值卡用戶個人資料，至2019年1月，再推出推出電子化遙距登記服務計劃及儲值卡流動服務的規定，限定登記電話智能卡的最低年齡為15歲，而每名用戶最多可擁有3張儲值卡。