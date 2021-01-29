李東海小學林麗棠死因　教協指案揭示職場欺凌　悲劇源於尊重問題

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-01-29 18:38

死因庭今裁定東華三院李東海小學老師林麗棠在校墮樓身亡是死於自殺。裁判官周慧珠就事件向東華三院作數個建議，包括要新增指引提醒管理層要顧及同事的私人空間，東華三院表示切實研究如何落實建議。教協亦回應指，事件揭示職場欺凌的問題，建議政府應制定相關政策處理問題，包括為「欺凌」下定義。

教協指聆訊揭示職場欺凌

香港教育專業人員協會會長馮偉華指，今日裁決還完真相，亦揭示了職場欺凌的問題，望教育局可以審視其他學校會否有類似情況，又指若任何人見到欺凌情況，應要挺身而出。而副會長莊耀洸則認為，政府可制定政策應對，首先要為「欺凌」下定義，另外也要規管學校，創造平等及友善的關係。

悲劇源於尊重問題

教育界前立法會議員葉建源則指，本案的悲劇源於尊重問題，無論是人與人之間，或上級與下級之間，都應該要互相尊重，又指學校對於患情緒病或抑鬱的教員應要多加關注。

各方就林老師的死的回應。（詳看下圖）

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東華三院事後自行提出19項建議

死因裁判官周慧珠裁定林死於自殺後，指辦學團體東華三院事後成立獨立委員會，自行提出19項建議，相信東華三院真誠檢討及改進，望教育局亦會作相應行動以助落實建議。

鑒於東華三院學務主任即使由到林的投訴後，未能掌握問題關鍵，而癥結在於交接工作不足，因此周官建議東華三院要在此方面作改善，若個別學校有特別情況，如曾收到匿名投訴，應要特別提醒新同事。

提醒管理層要顧及同事私人空間

另外，由於證據可見，時任校長羅婉儀即使在假日也會聯絡同事，周官建議東華三院要新增指引，提醒管理層要顧及同事的私人空間。周官亦建議，東華三院收到投訴後，要在投訴人同意下在可披露其身份，也要明確告知投訴人機構會如何處理投訴。周官也建議，東華三院豁下的學校應將每年填寫的持分者，交予學校董事會參考。

林老師自殺的經過。（詳看下圖）

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東華三院稱會研究判決書

東華三院發聲明表示，感謝死因庭召開研訊，並作出裁斷及建議改善措施。東華三院會詳細研讀判決書，切實研究如何落實相關建議。與此同時，將致力繼續加強及完善本院轄下各教育服務機構的管治工作，亦表達對林老師離世感到十分傷痛及惋惜，謹此再次向林老師家屬致以深切慰問。

校內老師提及羅的出位言行。(詳見下圖)