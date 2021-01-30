確診大廈｜患者住所全覽　北角新都城爆疫　樂民新邨四人中招

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-01-30 02:06

新冠肺炎疫情反覆，周五（29日）新增50宗個案，48宗是本地個案，其中16宗源頭不明。衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料。當中九龍城區新增11宗確診個案，超過油尖旺區的8宗，成為全港最多患者居住的地區，土瓜灣樂民新邨樂基樓四人確診。

東區個案仍在增加，除了周四封區強制檢測的東發大廈再增1個案外，與其毗鄰的北角新都城大廈A座新增3個案，為日前患者的關連個案，相信是同住家人。

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九龍城區增11宗超越油尖旺區

九龍城區今日新增11宗個案，成為各區之首。當中來自有7宗個案來自紅磡指定區域以外，其中有4宗患者居於樂民新邨樂基樓，為兩男兩女，年齡仲乎18至61歲，當中20歲女患者（#10327 )感染源頭不明，其他三人列與本地個案有流行病學關連，未知是否同一家人。

另外還有兩宗來自海逸豪園11座，分別為38歲女患者及40歲男患者，都與早前的個案相關聯。

▼1月29日 北角東發大廈解封情況▼

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新都城A座4居民確診 料為一家人

港島及離島區今日新增10宗個案，當中東區佔6宗，除了周四封區檢測的東發大廈再增一個個案外，在東發大斜對面的新都城大廈A座新增3宗個案，分別為70歲女患者(#10358 ）、32歲男子(#10359)及67歲男子(#10367 )，三人均列為與本地個案有流行病學關連。衞生署27日公布，該大廈一名28歲男居民(＃10237）確診，為源頭不明個案，料四人是一家人。

新都城大廈是北角一座綜合用途建築，共分為ABCD四座。根據資料，每座樓高25層，A，B 及 C 座公眾走廊相連相通，居民坐任何一部升降機都可上樓 ，而且有不不少「暗天井」，與東發大廈相似，整個屋苑約有1,037個單位，樓下為老牌新都城百貨。

位於北角新都城大廈地下的大家樂，早前一名居於皇冠大廈的患者曾光顧。（資料圖片）

另外，灣仔 美麗邨東座、太古城寧安閣、東熹苑華熹閣、東涌映灣園2期映濤軒6座都有新增個案。

▼過去14日患者住所及行蹤▼

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新界方面，個案則集中在元朗及荃灣。除了早前已經劃為強制檢疫大廈的梨木樹邨桃樹樓、嘉湖山莊麗湖居9座外，還包括荃灣綠楊新邨R座、荃灣海濱花園海逸閣、深井麗都花園4座、洪福邨洪悅樓、荃灣中心南寧樓、紫荊樓二期、凱旋樓、屏山白花村、天恒邨恒樂樓、荃灣中心南寧樓。

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼