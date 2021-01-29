新冠肺炎｜體育演藝界倡重開場地　霍啟剛指業界等不到「清零」

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-01-29 18:41

新冠肺炎疫情持續，康文署轄下運動場所及表演場地關閉多時，體育及文化業界大受影響。港協暨奧委會副會長霍啟剛連同多名業界代表召開記者會，促請政府盡快重開低風險場地，包括戶外較少身體接觸的運動場地、戲院等，並非「一刀切」關閉。霍啟剛稱，業界並非爭取政府提供補貼，僅希望政府盡快重開場地，讓業界復工。

霍啟剛建議政府容許執行嚴格防疫措施的合資格場地及處所開放，而非「一刀切」關閉。（直播截圖)

霍啟剛指，明白政府的目標是「清零」，等業界已等不到「清零」的一天，有文化表演者已轉行送外賣，認為政府必須精準抗疫，建議將場地以低、中、高風險劃分，容許執行嚴格防疫措施的合資格場地及處所開放，而非「一刀切」關閉。他促請政府設立與業界溝通的機制，訂立一套嚴謹有效的防疫措施、場地處所開關的準則及時間表，例如確診數字或趨勢作依據，讓業界有預算。

香港網球總會會長莫君逸促請政府合理、有序地重開運動場地。（直播截圖）

看不到關閉運動場所理據 「不代表市民留在家中」

香港網球總會會長莫君逸表示，業界並非不理會疫情擴散，希望政府與業界找出對策，將傳播風險降至最低後，合理、有序地重開運動場地。他指，業界一直自律地加強防疫措施，看不到政府「一刀切」關閉所有運動場所的理據，即使關閉所有運動場所，也不代表市民會留在家中，現時行山徑及商場人頭湧湧，非必要的場所仍可營業，質疑政府不重視運動行業。

「與搭港鐵、巴士上班相比 劇院空氣非常流通」

香港舞台技術及設計人員協會副主席陳力恒稱，業界已有8個月無工開，單靠積蓄度日，擔心大量具有多年經驗的從業員或要轉行，令演藝文化界失去一班重要人才。他表示，業界一直配合政府的防疫措施，包括座位設上限、進行病毒檢測等，與乘坐港鐵、巴士上班相比，劇院的空氣非常流通，至今亦沒有出現感染群組，希望政府重開場地，讓業界自力更生。

香港戲院商會行政主任林曉凰指，戲院已停業五個月，錯過多個黃金檔期，而每間戲院每月仍要繳交過百萬元租金，若再錯失農曆新年檔期，戲院將無法生存。她說，業界已提出嚴格防疫措施，包括限制入座人數，加長間場時間以做足消毒措施，鼓勵客人使用「安心出行」應用程式等，冀政府「畀條生路戲院行」，容許戲院在農曆新年檔期重開，並為被勒令關閉的處所提供類似「保就業」的支援。