綠楊新邨18樓全層檢疫　居民：若圍封或撤離　盼盡早通知準備

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-01-30 00:11

衞生署今日（29日）公布新增50宗新冠肺炎確診個案，48宗屬本地個案，源頭不明個案佔16宗。 早前納入強制檢測大廈名單的荃灣綠楊新邨R座，第18樓半層單位共有6名住戶染疫，涉及四個單位，相信該層或有環境污染，餘下四個單位住須撤離檢疫。 該座居民指，擔心大廈疫情惡化，若當局要圍封大廈再做強制檢測，或安排撤離行動，期望可以提前一日通知，強調只想及早準備，不會提前離開。

8個單位 4個有住戶中招

荃灣綠楊新邨R座日前納入強制檢測大廈名單，衛生防護中心今日指，該座18樓單位陸續出現確診個案，累計該層3個單位有個案，另有1個單位有1宗初步確診，共有6名住戶染疫，相信18樓或有環境污染。該層合共8個單位，餘下4個單位被列為密切接觸須撤離檢疫。

有R座住戶表示，未知悉18樓住戶需要撤離，認為情況令人擔心，倘大廈確診宗數上升，最壞打算是被圍封再做檢測，「都無話想唔想，無得揀。」她指，早前已接受病毒檢測，結果呈陰性，近日亦已減少外出，「出街一定唔會除口罩」，亦預備更多糧食，以備不時之需。

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

+ 8 + 8 + 8

另一位同座住戶鍾女士表示，早前已按衞生署指示做強制檢測，大廈亦已加強清潔消毒，未料18樓住戶需被撤離，擔心大廈疫情會擴散。

居於較高樓層的李女士表示，大廈衞生環境佳，亦有做足防疫措施，懷疑18樓出現多宗個案，或因同層住戶接觸較多有關。李指，管理處暫未交代最新情況，若當局要圍封大廈再做強制檢測，或有撤離行動，期望可以提早一日通知，強調只想及早準備，不會提前離開。