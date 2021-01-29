新冠肺炎｜瑪麗醫院心胸外科病房天花再滲漏　三人滴中須醫學監測

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-01-29 18:23

醫院管理局今日（29日）公布，瑪麗醫院心胸外科病房繼去年12月中出現滲漏事件後，昨日（28日）天花又再滴水。心胸外科病房上層是隔離病房，住有新型肺炎確診病人，當中心胸外科病房三人被滴下的水滴中或濺中。三人已接受檢測，結果陰性，須進行醫學監測；而醫院亦採集滲漏的水作測試，樣本亦是陰性。 醫管局指，經過昨日事件後，醫院決定下周開始進行渠管的全面維修及改善工程，預計需時一至兩星期。期間心胸外科的病人會轉至其他病房，部份隔離病床可能亦要關閉作全面維修。

▼1月29日 北角東發大廈解封情況▼

+ 13 + 13 + 13

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日於疫情記者會中指，瑪麗醫院出現滴水事件。他稱瑪麗醫院心胸外科病房天花今日早上9時半出現滲漏，而上層是隔離病房，當中住有新冠肺炎確診病人。

心胸外科病房有一名男病人被滴下的水滴中頭部及右手，並表示懷疑有水滴濺入眼睛，醫院為審慎起見已送病人到隔離病房作醫學監測。另外一名護士被濺中頭及面部；以及一名隔離病房清潔工人被滲漏的水濺中於工作時被水點濺中面部，工人期間有穿著全套保護裝備；二人亦會作醫學監測。劉又指，三人已接受檢測，結果同為陰性，而醫院亦採集滲漏的水作測試，樣本亦是陰性。

工程人員檢查發現，有關隔離病房污水渠出現滲漏，水滴滲漏至下層天花，導致該心胸外科病房天花出現水滴。目前心胸外科病房已進行緊急維修及徹底消毒，病房需要暫時調動12名病人到病房其他範圍，令兩宗排期原本今日進行非緊急手術要改期，醫院又向受影響病人致歉。

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

+ 8 + 8 + 8

被問到瑪麗醫院心胸外科病房已是第二次出現滲漏事件，是否天花結構出現問題。劉家獻回應表示，去年12月中心胸外科病房出現類似事件，當時已進行緊急維修工程，以及採取即時措施應對，包括加強水箱功能等。

惟他稱第四波疫情一直升溫，隔離病房需求不斷上升，醫院未能立即騰空病房作全面維修。經過昨日事件段，醫院決定下周開始渠管的全面維修及改善工程，預計需時一至兩星期。期間心胸外科的病人會轉至其他病房，部份隔離病床可能亦要關閉作全面維修。

翻查資料，醫管局於去年12月14日亦曾公布，瑪麗醫院心胸外科病房出現滲漏現象，其中一名病人小腿被水滴中，當時事件導致有四個心胸外科非緊急手術延期。