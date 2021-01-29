新冠肺炎｜專家稱未來兩周確診遏至個位數　新年聚會才減風險

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-01-29 14:33

農曆新年將至，在疫情下的新年與過往截然不同，不少市民期望政府可在新年前放寬社交距離措施。呼吸系統專科醫生梁子超今日（29日）指出，如市民期望新年可有家庭聚會及放寬防疫措施，每日確診數字要跌至個位數才可減低風險。他強調未來14日是關鍵，除工作外須避免與非同住家人接觸，並直言「世界無不勞而獲，如果有期望就要努力」。 被問到會否擔憂新年後疫情再出現反彈，梁認為如可在14日內將個案總數減至愈低，如不幸出現反彈，亦可能只是由個位數升至10多宗，認為「對社區風險都唔大」。因此他促市民近期避免高危活動，「辦年貨都要避免多人時段」。

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

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距離農曆新年尚有約兩星期，惟現時社交距離措施仍收至最緊，不少市民擔心新年亦無法與家人聚首一堂。梁子超認為，如本港每日確診個案可回落至單位數，新年期間小型家庭聚會風險不太大。而現時仍有兩星期就到新年，他指如要達至個案10宗內的目標，確診數目要每星期下跌一半，速度要相當快。

梁認為由於源頭不明個案遍佈各區，如要達至個案單位數目標，不能單靠政府行動，「淨係靠政府做指定區域係無可能搵晒全部個案」，市民亦要保障自己。他促市民在14日內，除了工作外要避免與非同住家人聚會及接觸，另外如有病徵亦須馬上做檢測，才有機會將疫情傳播每周減一半。他又直言，「時間愈來愈少，去到（個案10宗內）嘅機會就愈來愈低」。

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梁子超認為，如本港每日確診個案可回落至單位數，新年期間小型家庭聚會風險不太大。（資料圖片）

▼1月29日 北角東發大廈解封情況▼

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消息指今日確診個案又回升，兩星期內下跌至10宗內是否沒有可能？梁子超認為，現時社區警覺提高，關鍵是14日內市民可否「忍一忍」，又直言「世界無不勞而獲，如果有期望就要努力，並非一定做唔到」。他亦建議市民要避免高危活動，例如辦年貨時避開多人時段。

聖誕、新年過後，本港確診數字又反彈，被問到如放寬社交距離措施，農曆新年後會否再出現反彈？梁表示，如可將傳播減至低位數字，即使有反彈風險亦不太大，並謂「無論點勸喻，都預咗新年有聚會」，因此如現時將個案總數減至愈低，新年聚會對社區風險亦壓得愈少。

▼四個指定強檢區域▼

▼1月29日 北角東發大廈解封情況▼