新冠肺炎｜孔繁毅：若續回落至30以下確診　農曆年或有望放寬限制

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-30 12:40

新冠肺炎疫情反覆，疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅預期，新冠病毒短期內不會離去，未來市民可能每年，又或每兩年需要接種一次，故收集疫苗效用是非常重要；他重申第三期臨床試驗報告是審批疫苗的基礎條件，難以跳過。政府疫苗接種計劃專責小組成員曾浩輝亦表示，委員會職責須基於科學證據辦事，不論出產地或公司均須按程序交文件，才可啟動審批程序。 農曆新年將至，被問到是否適宜放寬社交限制措施？孔繁毅說，須視乎未來約一星期的疫情進展，若每日新增確診數字回落至20至30宗，相信可放寬部份限制，如室外運動及食肆限制。

內地已展開新冠疫苗接種工作。（中新社）

疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅表示，新冠病毒殺傷力不大，但傳染性高，相信病毒短期內不會離我們而去，預期疫情會持續上落，直至疫苗接種率達七成才可有群體免疫，短期內港府應做好追蹤工作。

新冠病毒短期內不會離去 或需每年接種疫苗

孔繁毅直言，預計新冠病毒短期內不會遠離，且會有病毒變種、疫苗耐用性等不同變數存在，未來可能每年或每兩年再接種一次，故收集疫苗效用的工作非常重要。

孔繁毅直言，預計新冠病毒短期內不會離我們而去，且會有病毒變種、疫苗耐用性等不同變數存在，未來可能每年或每兩年再接種一次，故收集疫苗效用的工作非常重要。（資料圖片／張浩維攝）

難以跳過第三期臨床試驗報告批出科興及國藥疫苗

行政長官林鄭月娥早前表示，已向中央政府要求分配內地研發或生產的新冠疫苗到港。但孔繁毅強調，審視疫苗的第三期臨床試驗報告是審批的基礎條件，難以跳過。他解釋，即使疫苗已在某些地方進行大規模接種，但有機會接種人士只限某些年齡組別，且未必具備詳細副作用紀錄、未有抽血分析接種前後的抗體水平等。他相信國藥、科興已在準備相關報告，並於短期內會發表，故毋須擔心要等過長時間。

至於最快下月到港的BioNTech疫苗，孔繁毅指，其優點是免疫抗體反應高，保護率暫時是疫苗之中最高，達95%，安全性合理，但由於疫苗屬新種類，或會有較多副作用（如一成半人注射後會發燒或易感到疲累），會較適合活躍及身體質素好的人士，至於年長或住院長者，則需分析數據再評估。

政府疫苗接種計劃專責小組成員曾浩輝。（資料圖片／廖雁雄攝）

疫苗不論產地或公司 均須基於科學證據、按程序申請審核

政府疫苗接種計劃專責小組成員曾浩輝亦表示，委員會職責須基於科學證據辦事，科興疫苗審核程序必須以提交文件啟動，得悉科興已向世衞呈交報告，期望港府亦可盡快獲得相關文件，不論出產地或公司，均須按有關程序及要求才可向政府提供建議。

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

+ 8 + 8 + 8

首星期疫苗接種計劃非常重要 順利可讓更多人願接種

至於港人對接種疫苗信心有下跌趨勢，孔繁毅估計或與挪威多人接種後死亡的信息有關，影響市民接種意欲及心情，故屆時本港開始注射的首周非常重要，若順利進行，相信屆時會更多市民願意接種。曾浩輝則提醒，坊間常有沒清晰來源的資訊及負面報道流傳，市民應小心求證出處。