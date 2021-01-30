BNO︱明起不獲港府承認　機場直擊港人照用BNO離港　斥政府無謂

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-01-30 16:48

合資格持英國國民（海外）護照（BNO）的港人，明日起（31日）可以BNO申簽證移民英國。中國外交部推出反制措施，港府亦表明跟隨，指明日起BNO不能用於在香港出入境，BNO亦不獲承認為任何形式的身分證明。 今日為BNO獲港府認受，准在港使用的「最後限期」。《香港01》記者在機場直擊，留意到有前往英國的港人仍照用BNO離港，他指，自出生以來，一直有申請BNO，認為港府的「反制」做法無謂，斥政府不能借此阻礙港人出入境，但做法對其影響不大。

港人出入境香港只需使用身分證，但未來購買本地航空機票時，航空公司是否承認BNO為有效護照發出機票，或進入機場禁區時，機管局人員檢查證件是否准港人以BNO通過，仍然未有明確做法。

港府拒承認BNO的限制措施明天起生效。《香港01》記者今日在機場直擊，注意到今日乘坐航班前往英國的港人，有部分人持BNO在航空公司櫃位辦理登機手續，今日持BNO的旅客，進入禁區時，亦未見受機場保安阻截。

Sam今日持BNO前往英國探親旅遊，他表示，多年來從未申請特區護照，都是以BNO出入境，覺得BNO保障較多。在外地發生大事故時，英國都會派專機接國民回國。

被問到若本地航空公司不再承認BNO為身分證明文件，或未能以BNO進入機場禁區時，會如何應對。Sam指，自己本來也不喜歡乘坐國泰客機，但認為香港無論如何都要讓居民出入境，否則就要英國政府與香港商討安排，理順相關問題。

Sam只持BNO從無申請特區護照，他不擔心往後出入境有影響，指BNO護照更有保障。（廖雁雄攝）

Sam批評，香港政府的反制做法無謂，港人往返香港是用身分證出入，「你今日搞得呢本BNO，第二日就搞得外國護照」，質疑做法只會令其他國家對香港無信心。