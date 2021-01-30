BNO｜不獲中方承認　張國鈞稱禮尚往來　陸頌雄「祝福」移英港人

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-01-30 12:13

英國BNO「5+1」移民計劃明起（31日）接受港人申請，中方昨（29日）作出反制措施，宣布不承認BNO為旅遊證件及身份證明。特區政府宣布，明天起BNO不能用於香港出入境，不會在香港獲承認為任何形式的身份證明。 多名建制派立法會議員表態支持中方的反制措施，民建聯張國鈞稱，英國單方面改變BNO用途，中國亦可以單方面不承認BNO，「都係禮尚往來啫」。工聯會陸頌雄相信，這只是中方反制措施的第一步，又稱祝願不介意英國經濟衰退、疫情失控而選擇移民人士的人生更「精彩」。

工聯會陸頌雄在Facebook發文指，中方反制的原因是英方違反承諾，利用BNO問題來干預香港內部事務，其心可誅，相信這只是中方反制措施的第一步。

他又「祝福」移居英國的港人，稱移民是個人的自由，「如果有人唔介意英國天寒地凍，疫情失控，經濟衰退，失業率高企，搭地鐵分分鐘畀人推落路軌，都選擇移民英國，我都會祝佢人生可以更精彩！」

他亦在帖文加上標籤，指「英國每20人就有一人感染新冠肺炎」、「英國每640人就有一人死於新冠肺炎」、「BNO冇得攞英國福利」等等。

民建聯陳恒鑌亦在Facebook表明全力支持國家決定，強調香港事務不容外國干涉。他又轉述中國外交部發言人趙立堅指，英方公然違背承諾，試圖把大批港人變成二等英國公民，已經徹底改變了原來中英諒解的BNO性質，「英國現時所謂的BNO，已經不再是原來的BNO，且嚴重侵犯中國主權、粗暴干涉香港事務和中國內政，違反國際法和國際關係基本準則。」