BNO｜港府周日起不承認　旅遊業界拆解有何影響

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-01-29 23:21

英國早前宣布，准計持有英國國民（海外）護照（BNO）港人申請移居英國。港府今晚（29日）公布，為全面配合國家採取反制措施，自1月31日 （下周日）起BNO護照不能用於在香港出入境，亦不會在香港獲承認為任何形式的身分證明。 旅遊業界代表指，旅客須要持有合法旅行證件出入境，旅行代理商有責任提醒顧客有關措施。疫情下，目前出入境的旅客不多，大部分市民持有特區護照，業界相信旅客和業界不太受影響。

港府公布自1月31日起，BNO護照不能用於在香港出入境。（資料圖片／羅國輝攝）

旅議會胡兆英：無合法證件就不能成行

港府宣布，由下周日起不承認BNO護照作為有效旅行證件和身分證明，BNO不能用於香港出入境，香港居民可繼續以特區護照或香港永久性居民身份證出入境。乘客登機前往香港的航班時，航空公司須要求香港居民出示特區護照或香港身份證以作證明；而未持有其他有效旅行證件的非中國籍香港永久性居民可向入境處申領簽證身分書，以作國際旅行之用。

香港旅遊業議會名譽顧問胡兆英表示，旅客需要持有合法旅行證件出入境，需要遵從有關規定。有些顧客以往只持有BNO護照，旅行代理商有責任提醒顧客有關措施，如果沒有合法證件，就不能成行。

他指，現時旅遊業處於冰封狀態，疫情的影響大於一切，任何改變對於業界不成太大影響。他表示，就算市民沒有特區護照，申領不是一件難事。

香港旅遊業議會主席黃進達表示，若是特殊緊急情況，港人可能要另覓方法，盡快申請臨時證件出入境。（資料圖片／盧翊銘攝）

黃進達：新措施對港人無逼切影響

香港旅遊業議會主席黃進達同樣表示，疫情下各國封關，機場出入境人數不多，新措施對港人和業界沒有逼切影響。他指，若是特殊緊急情況，港人可能要另覓方法，盡快申請臨時證件出入境。

他續指，大部分港人持有特區護照，並享有免簽證，估計他們使用特區護照旅行，相信不太受影響。但他未了解航空公司在外地為港人辦理登記手續時，是否須跟從新措施，他預料若持BNO護照的港人順利登機的話，入境本港就不成問題。