科興疫苗│盧寵茂：第三期數據並非必要　籲港府主動向藥廠索取

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-01-31 13:02

本港新冠肺炎疫情持續，疫苗接種計劃在即，惟科興疫苗仍未有第三期臨床數據。港大深圳醫院院長盧寵茂今日（31日）出席無綫節目《講清講楚》時表示同意檢視新冠疫苗第三期臨床數據後才使用疫苗是最好，但認為第三期數據並非必要，因部分醫學上的治療方案亦沒有三期數據支持有效，又認為港府應主動出擊，積極向藥廠索取新冠疫苗第三期數據，「寧可備而不用，不可用時無備」。

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

+ 8 + 8 + 8

港大深圳醫院幾乎全院接種國藥疫苗 約20人有輕微反應

盧寵茂表示，港大深圳醫院約3600名員工上月已願接種國藥疫苗，佔全院約92%，部分沒有接種的人士涉及孕婦、患病人士等，故「基本上可以說是已全院接種」。他提到因應國家的要求，每名接種者須在接種疫苗後，利用手機紀錄自己的情況，當中僅有20餘人出現輕微徵狀，包括打針位痛、感冒和出疹等，但都不需要治療。另有約2100名員工已接種第二針，整體接種率大約是82%。

香港大學深圳醫院院長盧寵茂(資料圖片)

第三期數據並非必要 同意有是最好

至於有指國藥疫苗及科興疫苗至今沒有公第三期臨床測試報告，他指出國藥疫苗的第三期臨床測試報告只是沒有公開，惟早已交予國家藥監局，且去年底已經審批，在有條件下可以上市，其保護率為約79.34%，而因是滅活疫苗，其技術亦是好成熟， 副作用亦較輝瑞疫苗低。

作為醫生，他認同先檢視新冠疫苗第三期臨床數據，才使用疫苗是最好，惟認為第三期數據並非必要，又舉例指醫學上的一些治療方案，如肝移植手術亦是沒有任何三期數據支持有效。

香港醫院藥劑師學會講解復星疫苗▼

+ 8 + 8 + 8

疫情中應有平衡 港府應從國家層面索取數據

盧寵茂認為，疫症大流行中，要有取一個平衡，不可以用以前的流程作指標，又指今次的疫苗審批較以往相對嚴格。他稱，內地的嚴控疫情非常成功，故當地沒有個案可以做臨床測試，只可以到其他地方進行測試。他認為國家是非常關心香港的情況，且香港與深圳的交流好密切，有機會引發國內的爆發，又指兩地方有多個跨境貨車司機，關注當局亦先為有關人士優先接種疫苗。

他稱，國藥疫苗現時仍未在醫學期刊刊登，但並非沒有第三期數據。他呼籲港府應積極向藥廠索取第三期臨床數據，又表示即使已接種疫苗亦會繼續佩戴口罩，因為疫苗並非百分之百，「唔可以坐住等，要去國家層面索取數據，而唔去同藥廠傾。」

他又認為港府在等待科興疫苗第三期臨床測試報告時，另應索取國藥疫苗的三期數據。他說，任何疫苗對於有疫情都有幫助，而現時港府預定的三種疫苗都存在不確定性，「我們已經沒有時間等藥廠給數據我們，港府應該主動出擊，讓香港多一個選擇，寧可備而不用，不可用時無備」。