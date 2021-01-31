劏房小組倡2+2方案｜有團體憂欠彈性　質疑加租上限15%有等於無

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-01-31 12:34

有消息指，劏房租務管制研究工作小組曾討論劏房設「2+2」的死約安排，即完成兩年租約後，原租戶可優先續租多2年，以及劏房的加租幅度不得高於 15％等。 全港關注劏房平台表示，對「2＋2」死約方案的優先續租權有保留，擔心若租戶在死約期間獲編配公屋，代表租戶因「上公屋」退租時有毀約風險。他們亦指，若加租幅度不高於15%，上限高到「有等於無」。平台建議，運房局及小組應列出時間表，並定期公開進度報告。

運輸及房屋局早前提交文件，表明劏房租務管制研究工作小組原則上認為，政府應就劏房的租務實行適當規管。（資料圖片/梁鵬威攝）

「2+2」死約方案欠彈性



全港關注劏房平台指，原則上同意設立優先續租權，但對「2＋2」死約方案的優先續租權有保留。他們解釋，在「2＋2」死約的條件下，租戶必須完成兩年死約後，才可優先續租及「兩年死約」的附有條件，或令租戶處理合約時的靈活性大減，以死約方式處理對雙方而言欠彈性。

他們指，不少劏房戶正輪候公屋，擔心若租戶在「2＋2」死約期間獲編配公屋，這就代表租戶因「上公屋」退租時有毀約風險。

應設起始租金 15%加租上限「有等於無」

對於有指小組曾討論劏房的加租幅度不得高於 15％。全港關注劏房平台表示，15%上限高到「有等於無」，強調當局應設立起始租金，方能避免簽訂新租約時租金過高。

據了解，劏房租務管制研究工作小組曾討論，限制租金加幅不得超過15%。（資料圖片）

絕大部份劏房是不合法改裝

此外，運房局提供的立法會文件中，曾指研究應否在香港就劏房實施租管時，必須考慮各樣因素，包括不會不合比例地侵害業主的私有財產權等。

平台強調，現時絕大部份劏房是不合法改裝，既無入則，亦逃避差餉租值評估。他們指，在第四波新冠肺炎社區爆發下，也暴露不合法改裝劏房帶來的健康與安全隱患，不單令整座大廈置身風險，大型爆發也有封區可能。他們認為，有效規範這個帶來極大社會成本的不人道住屋市場，是政府的首責，同時保障其他守法不改裝物業業主的私有財產質素。