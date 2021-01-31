陳茂波指發債集資應付經常性支出　或帶來較大負面影響　不能輕率

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-01-31 10:31

財政司司長陳茂波今日（31日）在網誌回應透過發債集資來應付經常性支出的建議，認為很可能帶來較大負面影響，不能輕率。 他解釋，一旦投資市場認為特區政府有意透過發債來填補財政赤字，放棄應有的財政紀律，恐怕會動搖外界對香港中長期財政狀況，以至港元及聯繫匯率的信心，影響到本港的金融穩定以至金融安全。

財政司司長陳茂波表示，發行綠色債券募集得的資金將撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動可持續發展的工務工程提供資金，有助香港於巴黎協定下在2050年之前實現碳中和的目標。（資料圖片／李澤彤攝）

仿效已發展國家發債填補政府開支 憂或導致債務貨幣化



陳茂波在文中表示，聯繫匯率制度成功維持本港匯率穩定，提供有利營商和社會環境，同時不能主動透過調整匯率或利率，應對經濟周期的起落。他指出，外匯儲備及特區政府的財政實力，成為港元穩定基礎。一旦仿效一些已發展國家般以高額發債來填補政府開支，很可能會導致市場擔心政府日後要把債務貨幣化，令港元的匯率遭受較大壓力，甚至有被投機沽空的風險。因此，他認為政府必須維持具透明度及令公眾信服的財政紀律。

此外，陳茂波表示，上周二（26日）發行30年期的綠色債券，是港府迄今以來發行的債券中年期最長，也是亞洲至今最長年期的政府類別美元計價債券。債券超額認購達7倍，高於5年及10年期各5倍的超額認購，且半數由歐美投資機構承接，他認為足以反映環球機構投資者對本港的長遠信貸狀況及經濟基調充滿信心，對香港的長遠前景取態樂觀。

他稱，發行綠色債券募集得的資金將撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動可持續發展的工務工程提供資金，有助香港於巴黎協定下在2050年之前實現碳中和的目標。