中大醫學院發現預測前列腺手術成效新指標　避免患者術後副作用

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-02-01 08:00

衛生署資料顯示，半數60歲以上男士受良性前列腺肥大困擾，出現不同併發症，而新治療方法「前列腺動脈栓塞術」能有效改善因併發症出現的排尿症狀，曾接受這項手術的譚先生表示，接受手術後自己如同「重生」。 然而，並非所有病人都適用這項新技術。香港中文大學醫學院進行一項臨床研究，發現「膀胱內前列腺凸出T/H比例1.3或以下」是一項有效預測病人預後狀況的指標，對醫生在術前評估病人有很大幫助。

中大醫學院進行一項臨床研究，發現「膀胱內前列腺凸出T/H比例1.3或以下」是一項有效預測病人預後狀況的指標，對醫生在術前評估病人有很大幫助。（黃穎津攝）

五成60歲以上男士受前列腺肥大困擾 病人手術後如同「重生」



良性前列腺肥大是由前列腺腺狀組織非癌性增生引致，當腺狀組織不斷增生，便有機會堵塞尿道，阻塞正常排尿，甚至引致腎衰竭。衛生署資料顯示，半數60歲以上男士受良性前列腺肥大困擾，九成80歲以上男士亦同樣面對這問題。新治療術式「前列腺動脈栓塞術」則可以微創技術紓緩尿路堵塞情況。

譚先生表示，在接受手術後，感覺如同「重生」，可以自由外出、行山，不再受前列腺問題困擾。（黃穎津攝）

有個案曾因尿頻 減少外出



中大醫學院進行一項臨床研究，跟進82名曾於2015至2018年期間接受「前列腺動脈栓塞術」病人，發現超過八成病人臨床治療效果良好。今年69歲的譚先生表示，自2000年起，便已受前列腺問題困擾，排尿有困難，會因為尿頻關係而減少外出，但因對這些問題感到尷尬，故而未曾求醫。他更曾於飲茶後「一個鐘都痾唔出尿」，最後無奈報警送急症室求助。譚先生表示，在接受手術後，感覺如同「重生」，可以自由外出、行山，不再受前列腺問題困擾。

中大發現預測手術成效新指標



中大醫學院外科學系何善衡泌尿中心主任吳志輝表示，雖然「前列腺動脈栓塞術」比傳統治療方法有其明顯優點，創傷性低，病人無需接受全身麻醉，失血少，大大降低外科手術後會出現的性功能障礙風險，但這項技術並非適用於所有病人。



研究結果顯示，在接受手術後治療效果相對欠佳並出現尿路阻塞副作用的13名病人中，12人屬於「膀胱內前列腺凸出」類型，凸出部分T/H比例是1.3或以下。負責研究的中大醫學院影像及介入放射學系系主余俊豪表示，這是目前唯一一項可以在術前作預測術後治療效果的明確指標，對醫生在術前評估病人是否合適接受手術有很大幫助。

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