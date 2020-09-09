男人之苦｜60歲後易前列腺增生　20分鐘微創手術改善小便保雄風

人到黃昏，病症隨身，前列腺良性增生是男士普遍疾病，逾半60歲男性都受前列腺肥大困擾，尿道受壓出現滴尿、滲尿，嚴重可引致併發症，令腎臟及膀胱發炎、出血等，傳統藥物治療及手術切除雖有成效，更有可能影響「雄風」，妨礙勃起及射精，令男士「抬唔起頭」。 近年，本港私家醫院引入新式微創手術，在前列腺上植入4至5個植體，猶如「釘幾口釘」撐闊尿道，恢復暢通，手術可採用監測麻醉，減低年長人士全麻或半麻風險，手術過程約20分鐘，傷口較細小，康復時間相對較快。有泌尿科醫生指，患者術後小便速度提升75.6%，生活質素提升，性功能亦有所改善。

養和醫院泌尿外科中心副主任陳偉希醫生指出，前列腺增大會壓迫尿道，造成滴尿、滲尿。（孔繁栩攝）

根據衞生防護中心資料，在60歲以上男性當中，逾半患有良性前列腺肥大症，而80歲以上男士，則有九成是病患者。前列腺位於膀胱出口，圍繞尿道，負責製造濃液混和精子形成精液。現時醫學研究並未證實前列腺增大成因，但可能與男性賀爾蒙有關，亦有研究發現古時太監不會出現增生。

嚴重致膀胱出血 腎功能衰退

前列腺增生成因未明，卻又避無可避。養和醫院泌尿外科中心副主任陳偉希醫生指出，患者一般都會遇到排不清的困擾，當前列腺壓迫尿道，「好似一條水喉被踩住咁滴水」，需要花很大氣力小便，惟最終「屙極都屙唔清」，當膀胱長期儲尿，會出現尿頻、滲尿及夜尿頻密，嚴重致膀胱出血、發炎、影響腎功能及出現衰退，「由於唔係急性，係溫水煮蛙，好多男士以為年長就係咁，唔記得後生屙尿幾快」。

前列腺持續增長只能紓緩，無法根治。陳偉希表示，患者可以服用藥物抑制及縮小腺體，放鬆尿道，但由於沒有療程，「60歲開始食都可能食廿幾年」，副作用可能影響血壓、心臟及性功能。陳續指，患者可選擇經尿道前列腺電切術，切除部份腺體，回復暢通，九成人小便有顯著改善，但2%會失禁，10%影響勃起功能，80%影響射精。

手術約20分鐘 毋須全身麻醉

本港約8年前開始採用一款微創手術，將一個小型永久植體放入前列腺拉高組織，避免堵塞尿道及緩解尿道壓力。陳偉希指出，電切術需時1至2小時，需全麻或半麻，術後要住3至4日院觀察，微創手術為患者提供另一個選擇，手術過稱約20分鐘，採用監測麻醉，留院半日可以出院，亦由於沒有切割，傷口較小復康速度較快，九成半機會不會失禁及失去射精能力。

陳偉希續指，觀察其10名術後患者，小便速度提升75.6%，殘餘尿夜減少40.1%，大大改善小便效率，而全球20萬完成該手術病例，大部份在5年後仍有效，不少男性的性能力回復狀態。不過，陳提醒，由於腺體依然會繼續增生，有可能再有擠壓情況，患者需視乎情況採用不同治療手法。