新冠疫苗｜歐盟擬限疫苗出口　陳肇始：德國BioNTech疫苗如期抵港

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-01-31 20:21

歐洲聯盟有意限制新冠肺炎疫苗出口，復星與德國藥廠BioNTech研發的疫苗復必泰早前指下月（2月）抵港。食物及衞生局局長陳肇始今日（31日）大派定心丸，指已跟藥廠聯絡，對方指疫苗會如期到港。

▼香港醫院藥劑師學會講解復星疫苗▼

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疫苗屬新冠肺炎疫情重要轉捩點，不過歐盟日前的公告令疫苗供應情況徒添隱憂，歐盟稱必要時會禁止新冠肺炎疫苗出口。食衞局局長陳肇始今日出席一個活動後表示，已跟BioNTech聯絡，送貨時間會按原定計劃繼續，「他們原先告訴我們的送貨時間，仍然會維持」，當局會密切留意有關情況，只要疫苗一到港，港府便會盡快為市民接種。

陳肇始強調，BioNTech疫苗會如期運送，即下月底到底。（資料圖片／李澤彤攝）

稱有向國內疫苗生產商聯絡

對於港大深圳醫院院長盧寵茂今早表示政府應該主動問內地藥監局獲取國藥疫苗第三期數據，以及是否贊成引入國藥疫苗。陳肇始表示，想政府一直非常關心疫苗接種的工作，希望盡快可以令市民接種疫苗，能夠有新冠肺炎的疫苗來港，所以政府盡最大努力，亦非常積極，「我們完全不是只等待，其實我們每一日都與世界各地，當然包括國內的疫苗生產商聯絡，爭取疫苗可以盡快到港，令市民可以接種。」

太子、九龍城一帶多了大廈的污水樣本對病毒呈陽性，她指現時已劃出四個不同的指定區域，區內每一座大廈如有一宗確診個案已經要進行強制檢測，衞生防護中心正密切監察個案，亦不排除在不同區域有不同規模、不同形式的強制檢測工作，「我們會保密、聚焦，我們說過行動時間會盡量短，會在一個短時間內做好強制檢測，使市民受到的影響盡量減少。」