新冠肺炎｜歐盟控制北愛爾蘭出口疫苗計劃惹批評　其後撤回決定

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-01-30 07:00

新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗引發歐盟與英國之間的外交糾紛，歐盟1月29日決定暫停北愛爾蘭出口疫苗，阻止疫苗運到英國，不過遭到英國及北愛政府批評。歐盟其後收回有關決定。

歐盟在29日啟動英國脫歐（Brexit）北愛爾蘭協議第16條，阻止英國透過北愛取得新冠疫苗，但英國首相約翰遜（Boris Johnson）發言人稱，英國政府要求歐盟委員會（European Commission）解釋，約翰遜之後亦分別與愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）及歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula Von Der Leyen）通話，討論有關關係。

約翰遜與馬丁都對歐盟啟動有關條款感到憂慮，前者解釋歐盟的行動對北愛爾蘭的影響2並指歐盟有責任澄清其意圖，以及如何確保完全捍衛對北愛爾蘭的承諾。約翰遜之後亦向馮德萊恩表示，對事件感到非常擔憂。

北愛爾蘭首席大臣范愛玲（Arlene Foster）則形容，歐盟限制疫苗出口的舉動就像北愛和愛爾蘭之間設立硬邊界，批評布魯塞爾方面的行動是令人難以置信的敵對行為。

英國天空新聞（Sky News）29日較後時間引述消息指，歐盟決定撤回該計劃。歐盟委員會的聲明稱，當局不會啟動保障條款，強調關於北愛爾蘭的協議不受影響。

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