新冠疫苗｜港府稱關注歐盟管制疫苗出口　與復星等製造商積極跟進

撰文： 張美蘭 最後更新日期： 2021-01-30 18:37

生產新冠肺炎疫苗的藥廠阿斯利康、輝瑞/BioNTech都與歐盟就出口疫苗起爭拗，引發其他地區憂慮疫苗供應短缺。港府早前已訂購阿斯利康疫苗及BioNTech疫苗。港府發言人今日（30日）說，對於歐盟啟動疫苗出口管制機制表示極度關注，又稱已與簽訂預先採購協議的疫苗製造商積極跟進，致力爭取已訂購的疫苗可以順利如期供港。

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港府發言人說，留意到歐盟已於公布中表示，會致力確保新規定不影響疫苗製造商與第三方按已簽訂的預先採購協議出口疫苗。

發言人透露，已與簽訂預先採購協議的疫苗製造商積極跟進，致力爭取已訂購的疫苗可以順利如期供港。當局已向復星醫藥（BioNTech在中國地區的合作公司）提出，需向相關各方了解，致力確保按預先採購協議出口供港的復星醫藥／BioNTech疫苗不會受到影響。

阿斯利康早前說，由於歐洲廠房生產出現問題，將減少向歐盟供應新冠肺炎疫苗。與此同時，因應輝瑞曾稱可能延遲交付疫苗予歐盟，歐盟警告，輝瑞/BioNTech在比利時生產、原本供應給英國的一批疫苗將可能被阻止出口。

歐盟與兩大藥廠就新冠肺炎疫苗出口問題起爭拗。（資料圖片／盧翊銘攝）

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