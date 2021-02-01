失業之城｜前導遊轉職保安　現身花墟賣花：面對現實唔可以等運到

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-01 11:30

香港正面對愈來愈惡化的失業潮，近日成為網上討論話題人物的伍秉君，1997年前曾是公司老闆，惟生意失敗後被迫轉型做無牌小販，其後更投身旅遊業當導遊，面對今次疫情亦無奈失業，轉換跑道做保安，更由獨立單位搬至劏房，以尋求翻身機會。 《香港01》記者日前在旺角花墟發現伍秉君的蹤影，他竟搖身一變從保安成為年桔小販，再度重操故業。他透露，由於朋友近日於新聞中得知他的困境，於是向他轉介賣桔的工作，而兼職保安員每周僅工作兩天，「點都要搵嘢做下，唔通坐喺度咩。」

▼旺角花墟周日人潮▼

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「當年做小販俾人趕到隻狗咁」

伍秉君於1999年曾當無牌小販，時空穿梭20年後，百般滋味在心頭。他說，當年被食環署職員「趕到隻狗咁」，不過由前日上班開始，一直在花墟的路旁叫賣，但無人會來驅趕。他推斷或與現時的經濟情況有關，「可能明白咁嘅市道都畀人擺下咁，反正都係擺幾日嘛。」

然而，早前政府宣布取消年宵市場，其後突然「急轉軚」恢復「有限度開放」。伍秉君坦言，其老闆因年宵取消，為求生存，租用太子停業的酒吧賣桔，半個月租金約數萬元。「我老闆租咗五間鋪位，點知又開返，而家變到好論盡。」

伍秉君表示，雖然昨日僅賣出3至4盆年桔，但隨著周日花墟的人流劇增，今日銷量翻倍賣出8盆。（張浩維攝）

政府重開年宵市場 老闆：自己搶自己生意

該店老闆後來向記者稱，其家族經營種植及售賣年桔已有逾60年歷史。過往每年農曆新年、於全港各區年宵市場投標數十個檔位，包括維園、上環、長沙灣等。惟政府突然重開年宵，花墟與年宵生意產生衝突，「自己搶自己生意。」

他亦對前景感到悲觀，斥政府朝令夕改，致賣花的計劃被擾亂，年宵市場更直至今日還沒開始搭棚，難以估算檔位能擺放年桔的數量。他更認為，花墟位於深水埗及油麻地兩個強制檢測區之間，難以預料未來的發展。

「唔可以失去鬥志」

在逆境中，伍秉君把握每一分機會，作為年桔小販他積極在路上叫賣，確實吸引市民駐足買花。他表示，隨著周日花墟的人流劇增，以及年桔售價比去年便宜，僅售200多元一盆，銷量已可翻倍，周日黃昏前成功賣出8盆：「面對現實唔可以等運到，你可以失去一切，但你唔可以失去你嘅鬥志。」

導遊、保安、年桔小販，下一份工作？

最後，問到農曆新年結束後將何去何從？伍秉君坦言前路茫茫，在香港百業蕭條的情況下，只能繼續堅持到底：「你都知我想做返旅遊啦，而家疫情關係冇得做，連One day tour（一日遊）都冇得做。本來行程安排寫好晒，坊間反應都好好呀，但突然間爆第四波，咪乜都冇晒囉。」