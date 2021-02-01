新冠肺炎｜麗港城460人檢測0確診　約60戶未應門　有工作人員遇襲

撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-01 08:37

政府昨晚(31日)突擊封區，要求麗港城第5及第7座住戶，全部人要在凌晨2時前接受強制檢測。 至早上7時48分，政府發聲明指已完成觀塘指明「受限區域」(麗港城第5、7座)強制檢測行動，約460名居民接受檢測，當中沒有發現新確診個案。又指會另行公布正式解封時間。

政府聲明，指在上午約七時三十分完成麗港城第5、7座強制檢測行動，並正在現場進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測，又指會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。

麗港城第5、7座凌晨實況

+ 2 + 2 + 2

政府表示，觀塘指明「受限區域」(麗港城第5、7座)內已根據相關宣告及強制檢測公告的要求進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

約60戶沒人應門

政府昨日於麗港城內設立八個臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨二時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測。截至今日凌晨二時，約460名居民接受檢測，當中沒有發現新確診個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約394戶，扣除住戶被撤離的5座E室單位，約60戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。



一名政府工作人員遇襲受傷

聲明又指，昨晚有一名政府工作人員在執行工作期間遭一名受檢人士遇襲受傷，政府向受傷同事致以慰問並譴責有關暴力行為，呼籲受檢人士合作，依法遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告。



據悉，昨晚(31日)約十一時，一名27歲男子在藍田麗港街27號第7座對開的臨時採樣站完成檢測，並到臨時登記處登記個人資料。其間，該名男子懷疑情緒激動及表現不合作，並以手機襲擊一名24歲民政事務處女人員致其口部受傷。政府指經初步調查後，以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害（AOABH）拘捕該名男子。案件交由觀塘區刑事調查隊第一隊跟進。